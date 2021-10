Cadavrul descoperit în Arad aparține unei fetițe de 5-6 ani. Ce a provocat moarte copilei

Au apărut noi detalii în cazul înfiorător al fetiței ucise în Arad. Cadavrul victimei a fost găsit la marginea unui cimitir.

, în apropiere de un cimitir, este al unei fetiţe cu vârsta de 5 – 6 ani.

a fost provocată de o lovitură în cap cu un corp contondent, se arată în raportul expertizei medicale. Informația a fost confirmată de Procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad.

Fetița ucisă în Arad a fost lovită în cap de agresor

Fetiţa a fost victima unei agresiuni, fiind lovită în cap, iar moartea a fost provocată de un traumatism cranio-cerebral cu hematom, a anunțat procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, Pavel Palcu, conform Agerpres.

Mai mulţi localnici sunt audiaţi de către anchetatori, care spun că nu a fost raportată dispariţia recentă a unei fetiţe.

Locul unde a fost găsit trupul neînsuflețit a fost împrejmuit pentru cercetări, duminică dimineaţă.

Din primele informați se pare că, după crimă, cadavrul ar fi fost incendiat cu intenţia acoperirii urmelor agresiunii.

“Pentru identificarea victimei, se va realiza profilul genetic, fiind recoltate probe biologice cu acest scop”, a spus procurorul Pavel Palcu.

Procurorii au anunţat că cercetările se fac in rem, pentru omor şi profanare de cadavre.

Corpul fetiței din Arad a fost descoperit de către o persoană care îşi plimba câinele.

”Am văzut câinele că mirosea, ținea botul în sus, mirosea ceva. A sărit direct în iarba aia mare și a venit la mine cu o labă de picior. Am crezut că e picior de porc, picior de păpușă. După care am mers acasă și am stat…că părea real.

Și am zis să merg înapoi că era ceva real acolo. Și am mers înapoi și întradevăr era picior de copil, o labă de copil. După câte am văzut, puțin incendiat. După, când a venit poliția, a găsit cadavrul. Eu nu am mai mers la cadavru”, a declarat bărbatul pentru