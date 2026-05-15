Cade primul cap la Rapid după ratarea cupelor europene! Costel Gâlcă: „Plec după meciul cu U Craiova!”. Atac devastator la adresa conducerii

Costel Gâlcă (54 de ani) nu a reușit să facă performanță cu Rapid în acest play-off, iar giuleștenii dezamăgesc din nou. Formația de sub Podul Grant și-a pierdut astăzi ultima șansă la cupele europene, iar Costel Gâlcă a anunțat oficial că va părăsi echipa după meciul cu Universitatea Craiova.

E oficial! Costel Gâlcă pleacă de la Rapid după meciul cu U Craiova

În ultima etapă, Rapid o va întâlni pe Universitatea Craiova, iar Costel Gâlcă a confirmat că aceasta va fi ultima lui partidă pe banca echipei, după ce Antrenorul giuleștenilor a acuzat dur conducerea și a dezvăluit că părerile și cererile sale nu au fost luate în seamă în cadrul clubului patronat de Dan Șucu: „Am avut prima repriză foarte bună, practic nu au ajuns la poarta noastră. Am și marcat, am avut situații de 2-0, dar nu am făcut. În repriza secundă au venit cu jucători, au verticalizat, au centrat din părțile laterale… am stat bine, am avut superioritate în careul nostru, dar au marcat gol cu un singur atacant. Am avut ocazii să facem 3-2 singur cu portarul, n-am făcut și atunci fotbalul te pedepsește. Acela nu este niciodată penalty, dar ei decid.

Trebuie să avem mai multă disciplină în teren, dar și în afara terenului. Sunt mult mai multe treburi, iar ca să te bați sus trebuie să fim mai profesioniști. Ei și-au dorit și în meciurile anterioare, dar atât putem noi să dăm. Avem și multe accidentări și atât putem. Mie mi-au spus că nu am știut cum să gestionez situațiile.

Multe probleme au fost pe care trebuia să le rezolvăm și nu am făcut-o. Mă așteptam ca fiecare să dea mai mult când am venit la Rapid. A fost bine cât am fost sus, dar era normal să apară problemele. Nu am avut putere de decizie. Practic, opinia mea nu prea a contat și asta s-a văzut în timp. Eu mi-am transmis opinia, dar dacă nu au luat-o în considerare facem altceva. Este vorba că am vrut să schimb niște lucruri și nu s-a putut.

Eu știu că dacă vrei să te bați la campionat și la cupele europene toată lumea trebuie să fie mai exigentă cu jucătorii. Dacă le deschizi o poartă, pe acolo fug toți. Nu e vorba de răsfățați, ei sunt mai puțin vinovați. Cu siguranță meciul cu Craiova va fi ultimul. Îmi termin contractul și apoi plec”, a declarat Costel Gâlcă la finalul partidei FC Argeș – Rapid, la

Daniel Pancu este favorit la preluarea formației din Giulești

Actualul antrenor de la CFR nu mai are nici el o relație foarte bună cu conducerea echipei clujene. Fostul selecționer U21 i-a dus pe feroviari aproape de cupele europene într-un sezon ce părea eșuat, așa că a avut mai multe cereri la adresa patronului, care a răbufnit, numindu-l „nesimțit” și reproșându-i că i-a dat o șansă să antreneze o echipă bună a campionatului. iar FANATIK iar el a confirmat acest lucru chiar la conferința de presă dinaintea partidei cu Dinamo.

„Nu-mi doresc să mă despart de CFR Cluj prin necalificarea în cupele europene. S-a vorbit mult de Rapid, știam de dorința lor, este mai veche. Este normal să se vorbească despre un antrenor când are rezultate. Sunt lucruri absolut normale. Sunt legat de CFR Cluj prin contract, dar nu-mi doresc să părăsesc echipa prin ratarea obiectivului. Suntem la fotbal și se poate întâmpla orice.

Am venit de la cel mai înalt nivel posibil într-o situație imposibilă la CFR Cluj. Eu am fost mai degrabă șansa CFR-ului decât a fost CFR-ul șansa mea. Asta cu șansele să o terminăm. Nu sunt nici eu vreun sclav pe moșie, am dreptul să cer niște lucruri. Este o țară liberă. Sunt legat de contract, sper ca mâine seară să fiu legat de CFR Cluj pentru doi ani, apoi vom discuta pe contract”, a declarat Daniel Pancu.