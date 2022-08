Cade recordul lui Darwin Nunez! Manchester United plătește 100 de milioane pentru Antony de la Ajax

Erik ten Hag l-a pus pe fostul său elev, atacantul brazilian Antony, pe lista de achiziții încă de la începutul verii. Ajax s-a ținut însă tare, a refuzat ofertă după ofertă și, mai mult, i-a propus acestuia un nou contract. Jucătorul era însă hotărât să lucreze din nou cu fostul său antrenor, și, în cele din urmă, conducătorii clubului au decis să-l lase să plece. Însă nu în orice condiții.

Antony sosit la Ajax Amsterdam, de la Sao Paulo, în 2020. Avea să fie o achiziție reușită. Mărturie stau cele 25 de goluri şi 22 de pase decisive în 82 de apariţii în tricoul echipei olandeze.

Performanțe care, așa cum spuneam, l-au transformat și într-unul dintre preferații antrenorului ten Hag. Și, după jucătorul a devenit o prioritate pe lista de achiziții.

Însă, dacă Ajax a acceptat destul de rapid să-i permită fundașului argentinian Lisandro Martinez să îl urmeze pe fostul său tehnician, nu același lucru s-a întâmplat în cazul lui Antony.

În cele din urmă însă, dorința jucătorului a fost determinantă. Mai cu seamă după ce acesta a declarat, public, că-și dorește să plece la

Iar Junior Pedroso, reprezentantul jucătorului, a scris pe rețelele de socializare „Here we go”. Însoțit de un emoji cu un avion, în timp ce textul propriu-zis a fost scris cu un font alb și roșu. Sugerând că jucătorul se îndreaptă către Manchester.

Transferul a fost confirmat și de Fabrizio Romano, cu o postare pe Twitter. În care precizează și durata acordului. Cinci ani, cu opțiune pentru încă unul.

Antony to Manchester United, here we go! Agreement in principle with Ajax, €100m fee. Contract until June 2027 with option until 2028. To be signed tomorrow. 🚨🔴🇧🇷

Contracts being prepared, it’s Eredivisie historical record fee — Antony will be in Manchester next week.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)