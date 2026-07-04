Cădere uluitoare a puștiului-minune de la FCSB. Cu cine a ajuns să semneze jucătorul despre care MM Stoica spunea „Dau în scris că va ajunge mare!”

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Unul dintre puștii-minune de la FCSB a ajuns într-o situație deplorabilă. Chiar dacă Mihai Stoica a avut mare încredere în el, fotbalistul nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor și va evolua la un nivel foarte mic.

De la FCSB, în Liga 3! Unde a ajuns să joace Matei Tănasă

Matei Tănasă (20 de ani) a fost crescut în academia FCSB-ului și era considerat un „wonderkid” al roș-albaștrilor. Mijlocașul ofensiv a debutat în SuperLiga României în februarie 2022, la doar 16 ani, într-un succes obținut la Clinceni, scor 3-0! Apoi, în luna decembrie a aceluiași an, Tănasă a marcat și primul său gol în tricoul FCSB-ului. Se întâmpla într-o victorie a roș-albaștrilor din Cupa României, la Botoșani, scor 2-0.

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Deși erau așteptări mari de la Tănasă, . După împrumutul la Gloria Buzău, unde a bifat 25 de aparții, a plecat gratis la Poli Iași. Tănasă nu a confirmat nici acolo și a mai primit o șansă la Metalul Buzău. Acum, Tănasă nu va mai evolua nici măcar în Liga 2, ci în Liga 3! Matei Tănasă tocmai a fost prezentat la SCM Vaslui.

„Viteză, tehnică, creativitate și dorință de afirmare – toate în slujba formației noastre! Bine ai venit la CSM Vaslui, Matei! Îți dorim mult succes, multe reușite și cât mai multe victorii în tricoul echipei noastre!”, a fost mesajul de pretentare al clubului vasluian pentru Matei Tănasă.

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Ce a spus Mihai Stoica despre Matei Tănasă

Matei, fratele mai mic al lui Andrei Tănasă și el trecut pe la FCSB, care acum a rămas fără echipă, era în 2022 unul dintre pentru anii următori. „Matei Tănasă are 16 ani făcuți în toamna asta, este fratele lui Andrei Tănasă. Este un tânăr în care eu văd o perspectivă excepțională.

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El joacă inter sau atacant lateral. E ca Musi, puțin diferit, spre Octavian Popescu la calități, dar cu o maturitate ieșită din comun. Foarte bun jucător! Se face jucător, dau în scris dau că se face jucător. Trebuie să bați în ușă că nu crezi că sunt în cameră frații, atât de cuminți sunt”, spunea Mihai Stoica în urmă cu câțiva ani.

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