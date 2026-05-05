Căderea Guvernului Bolojan a provocat reacții dure în presa internațională: „Consecințe uriașe în toată Europa”

Vestea demiterii prin moţiune de cenzură a Guvernului României a făcut repede înconjurul Europei, iar majoritatea analiştilor politici internaţionali şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la votul de marţi, din Parlamentul de la Bucureşti. Mai multe publicaţii internaţionale au tratat pe larg subiectul, punând accentul pe alianţa dintre PSD şi AUR.

PSD-ul e acuzat că nu a respectat un „cordon sanitar” politic

„Partidele de centru-dreapta au criticat vehement decizia PSD de a-și uni forțele cu Alianța pentru Unitatea Românilor (AUR), de extremă dreaptă, acuzând-o că se abate de la calea pro-europeană”, se arată în materialul publicat în ediţia online a ziarului francez Le Monde. Se mai aminteşte că aproximativ 30 de ONG-uri au cerut Partidului Socialiștilor Europeni să excludă PSD-ul din rândurile sale dacă menține această alianță, în timp ce un senator a părăsit partidul în semn de protest. PSD, la rândul său, susține că nu există niciun acord politic post-moțiune cu extrema dreaptă, ci doar un obiectiv comun de a răsturna Guvernul Bolojan.

De la Tel Aviv, situaţia din România pare să fie destul de gravă. „Drama care zguduie România: ‘Consecinţe uriaşe în întreaga Europă'”, este titlul din publicaţia israeliană Maariv, sub care se face o analiză dură a stării de lucruri de după votul de marţi. „Alianța dintre un partid de centru-stânga tradițional și o formațiune ultranaționalistă și eurosceptică este considerată neobișnuită în democrațiile Uniunii Europene. În multe state europene, partidele mainstream respectă ceea ce este numit un ‘cordon sanitar’ politic, menit să împiedice partidele extremiste să ajungă în poziții de influență și putere”, se arată în articol.

Este citat în acest sens Alberto Alemanno, profesor de drept european la HEC Paris, care avertizează că Partidul Social-Democrat joacă un joc periculos. „Bucureștiul riscă acum o criză politică prelungită, tocmai într-un moment în care trebuie să restabilească încrederea investitorilor și să îndeplinească condițiile UE pentru a elibera miliarde de euro din fondurile de reconstrucție”, remarcă ziarul.

Analist Eurasia Group: „Flexibilitatea nu face parte din profilul politic al lui Bolojan”

Ursula Racova, analist regional în cadrul Eurasia Group, a descris alianţa dintre social-democraţi şi AUR de drept „o escaladare și o tactică de a câștiga de timp din partea PSD”. Potrivit acesteia, social-democrații au avut nevoie de sprijinul AUR, deoarece fără el nu ar fi obținut numărul de voturi necesar pentru a răsturna guvernul. Racova a adăugat că, deși Bolojan este considerat un prim-ministru eficient, a ajuns într-un punct în care i se cerea mai multă flexibilitate politică o trăsătură care, potrivit acesteia, nu face parte din profilul său politic. „Acum este nevoie de o figură nouă, cineva care să poată menține coaliția unită până în 2028”, a mai spus ea.

Polonezii de de la Rczeczpospolita remarcă la rândul lor că instabilitatea politică ar putea însemna că România pierde oportunitatea de a primi aproximativ 10 miliarde de euro din Fondul European de Redresare, sumă care urmează să fie transferată către București după implementarea reformelor convenite. România are termen până în august pentru a face acest lucru. Pe de altă parte, Artur Bartkiewicz consideră că, şi dacă , acesta ar fi trebuit să solicite sprijin parlamentar în această vară, după expirarea interimatului miniştrilor care au preluat portofoliile social-democraţilor.

PNL exclude deocamdată revenirea la o coaliţie cu stânga

„Având în vedere prăbușirea guvernului, președintele centrist Nicușor Dan va căuta un candidat la funcția de prim-ministru din rândul partidelor pro-europene, care să poată reconstrui coaliția existentă înainte ca PSD să părăsească guvernul. Social-democrații au declarat că vor reveni la guvernare dacă premierul se schimbă. Cu toate acestea, PNL a exclus deocamdată posibilitatea numirii unui alt prim-ministru și a revenirii la o coaliție cu stânga”, mai scrie publicaţia poloneză.

În cazul în care o nouă majoritate nu se formează, constituția românească prevede dizolvarea parlamentului și alegeri anticipate. Totuși, acest lucru este posibil doar dacă doi candidați la funcția de prim-ministru nu obțin un vot de încredere în termen de 60 de zile. Într-un astfel de caz, decizia finală privind dizolvarea parlamentului aparține președintelui, se arată în concluzia pentru publicul polonez a situaţiei din România.