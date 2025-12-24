Sport

Cadou de 3000 de euro primit de Sărbători de Mitică Dragomir de la vedeta FCSB-ului. „E Maybach-ul meu". Exclusiv

Dumitru Dragomir este în culmea fericirii. Moș Crăciun a venit mai repede la fostul președinte LPF, care a primit un cadou de 3000 de euro de la un jucător de la FCSB
Cristian Măciucă
24.12.2025 | 11:05
Cadou de 3000 de euro primit de Sarbatori de Mitica Dragomir de la vedeta FCSBului E Maybachul meu Exclusiv
Cadou de 3.000 de euro primit de Sărbători de Mitică Dragomir de la vedeta FCSB-ului. „E Maybach-ul meu”. FOTO: Fanatik
În prag de Sărbători, Dumitru Dragomir (79 de ani) a primit un cadou în valoare de 3000 de euro. În rol de Moș Crăciun a fost nimeni altul decât superstarul FCSB-ului, Florin Tănase (30 de ani).

Florin Tănase i-a făcut cadou lui Dumitru Dragomir o pălărie scumpă

Dumitru Dragomir a lăudat afacerea în domeniul imobiliar pe care o dețin Florin Tănase, unul dintre liderii campioanei FCSB, și impresarul său, Florin Vulturar. Drept răsplată, fostul președinte LPF a primit de la cei doi o pălărie în valoare de 3000 de euro.

„Ai văzut ce șapcă am? Mi-au adus nepoții mei de la Londra vreo 5 șepci. Și nu am luat niciuna pe căpățână până acum pentru că eu port pălării. În schimb, am primit de la Florin Tănase o pălărie care costă peste 3000 de euro.

El și cu impresarul, Vulturar, au venit pe la mine acum câteva zile și mi-au adus o pălărie Loro Piana”, a dezvăluit Dumitru Dragomir, în exclusivitate la PROFEȚIILE LUI MITICĂ. „Alea sunt foarte scumpe. Sunt topul topurilor”, a intervenit Horia Ivanovici.

De ce și-a vândut Dumitru Dragomir Maybach-ul

Dumitru Dragomir a comparat pălăria primită de la Florin Tănase cu un Maybach. Fostul șef LPF a fost posesorul unui astfel de bolid, dar n-a rezistat mult în garajul lui „Corleone”. Mașina nu i-a oferit confortul necesar legat de siguranță și a decis să renunțe la aceasta. Acum, nea Mitică se deplasează cu un Lexus.

„Da. Știi câte grame are? Am pus-o pe cântar. Are 14 grame. Nu am niciuna mai tare ca asta. (n.r. – Ăsta e Maybach-ul tău?) Păi da. Nu am avut Maybach? L-am ținut o lună și l-am vândut că uite așa făcea cu mine.

Mi-am luat Maybach nou. Am dat 260.000 de euro. Și am fost cu nevastă-mea la mare și nu a suportat. I s-a făcut rău în ea. Uite așa făcea, ca o barcă. Când m-am întors i-am spus lui Cristi ‘Spune-i lui Bogdan să vândă mașina’.

Bogdan zice ‘De ce, tată, vrei altceva?’ ‘Da, vreau una japoneză. Să stau cu picioarele în sus’. Am fost cu ea (n.r. – cu Maybach-ul) și la Timișoara și când m-am întors am luat-o pe Dealul Negru. Să nu te duci cu Maybach-ul pe Dealul Negru că mori sigur. Uite așa făcea, parcă eram în barcă pe mare. Atât am făcut, două curse, la Timișoara și la mare.

Și Bogdan a vândut-o la un prieten de-al meu și de-al tău. Am pierdut vreo 20.000 de euro la ea. Nu avea 10.000 de kilometri”, a adăugat „Oracolul de la Bălcești”.

„Eu am purtat fel de fel de pălării. Am în casă vreo 60. Ieri m-am certat cu ea din cauza asta. Zice Fă ceva cu pălăriile! Aruncă-le! Du-le undeva!

Eu mai am marca asta (n.r. – Loro Piana), dar asta are 14 grame, nu ai mai pomenit așa ceva, e ca o foaie de hârtie. E Rolls Royce-ul pălăriilor”, a conchis Mitică Dragomir.

Florin Tanase, CADOU ULUITOR pentru Mitica Dragomir. „COSTA PESTE 3.000 DE EURO!”

