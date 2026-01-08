”Cadou” de început de an pentru Primăria Brașov. Ce terenuri va gestiona edilul George Scripcaru și pentru ce le-a cerut de la stat

ADVERTISEMENT

Anul 2026 a început cum nu se putea mai bine pentru Primăria Brașov, condusă de liberalul George Scripcaru! Pe 5 ianuarie 2026, a fost promulgată o lege care transferă municipalității mai multe terenuri aflate în proprietatea statului.

Oficial, scopul din expunerea de motive a legii semnate de președintele României este cât se poate de nobil și de clar: modernizarea unor artere rutiere pentru fluidizarea traficului și creare unor legături mai bune către puncte importante din oraș, mai ales pentru cei care trăiesc în localitățile din vecinătate.

Practic, însă, brașovenii bănuiesc că ar exista și o altă miză, dincolo de problema traficului, și anume că terenurile ar putea fi destinate construirii unor blocuri rezidențiale, iar unul dintre supermarketurile cunoscute de pe piața românească, după cum a aflat FANATIK, a început deja lucrări în zonă.

Care sunt străzile vizate și de ce sunt importante în economia locală

Cert este că orașul condus de Scripcaru s-a schimbat spectaculos în ultimii 20 de ani, iar nevoile de acum sunt diferite față de cum era gândit și proiectat, administrația locală fiind nevoită să se actualizeze de la un an la altul cu nevoile cetățenilor. a atras mii de oameni, iar zonele periferice au fost transformate în cartiere în continuă expansiune. Rezultatele au apărut imediat: blocaje frecvente pe arterele principale, în special dimineața și seara, când oamenii pleacă la serviciu sau își duc copiii la școală.

Străzile Institutului și Cucului sunt exemple grăitoare în acest sens. Prima dintre străzile menționate asigură legătura cu Universitatea Transilvania, viitorul spital regional, Spitalul de Pneumoftiziologie și Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav. A doua stradă conectează cartierul Bartolomeu Nord de comuna Cristian și DN 73, una din principalele rute de acces în oraș. Ambele sunt supraaglomerate, iar municipalitatea a decis că o soluție este lărgirea benzilor și realizarea unor drumuri alternative.

Investițiile Primăriei Brașov, în stand-by din cauza căilor de acces la noile proiecte

Strada Institutului nu e o arteră obișnuită, ci deservește, se arată în expunerea de motive a legii promulgate la început de an, două investiții majore făcute de Primăria Brașov. Prima dintre ele este Spitalul Clinic Regional de Urgență, pentru care edilul a cerut sprijin de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. A doua investiție e Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase, pentru care contractele de proiectare și execuție sunt deja finalizate, însă semnarea lor depinde de identificarea finanțării.

Terenurile vizate aparțineau statului și erau gestionate de Academia de Științe Agricole

Modernizarea acestei străzi presupune, conform proiectului primăriei, lărgirea șoselei la două benzi pe sens, crearea unui drum de legătură și construirea unei intersecții cu centura ocolitoare a orașului. Proiectul ar urma să faciliteze accesul locuitorilor din două cartiere mari, cu peste 50.000 de oameni, și pentru brașovenii din zonele Bod, Hălchiu și Hărman.

Totul se poate realiza cu o condiție, una deja îndeplinită: terenurile vizate, aflate în proprietatea statului și Academiei de Științe Agricole Gheorghe Ionescu Șișești, trebuiau transferate în subordinea primăriei. Situația este similară și pentru strada Cucului, zona Bartolomeu Nord fiind extrem de aglomerată din cauza activităților economice dintre Brașov și Cristian. Și în acest caz, terenurile necesare lucrărilor nu sunt înscrise în cadastru, ceea ce ar fi complicat procesul și ar fi ridicat întrebări cu privire la transparența și transferul pământurilor.

Locuitorii din Brașov miros și o afacere a dezvoltatorilor imobiliari, dincolo de traficul aglomerat

Deși oficial se vorbește doar despre drumuri, brașovenii urmăresc cu atenție ce se întâmplă. Mai mulți locuitori din Brașov au semnalat, pentru FANATIK, că terenurile respective ar avea deja un interes privat. Oamenii de rând sunt convinși că adevăratul câștig ar reveni dezvoltatorilor imobiliari.

Un detaliu important, așa cum precizam pe scurt mai sus, este că imobilele vizate nu sunt înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, conform Legii nr. 7/1996 și Ordinului directorului ANCPI nr. 600/2023. Legea transferului către primărie este una specială, de sine stătătoare, care permite trecerea acestor terenuri în domeniul public al . Așadar, ulterior, cadastrul va fi actualizat. Mai trebuie precizat faptul că legea nu afectează în niciun fel bugetul de stat, însă presupune modificarea unor acte normative existente precum Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești.