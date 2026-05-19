Cadou de nuntă incredibil primit de Marius Baciu, noul antrenor al lui FCSB, de la Gigi Becali! S-a întâmplat la 4 zile de la eveniment

Marius Baciu a primit un cadou neașteptat de la Gigi Becali la doar câteva zile după nuntă. FANATIK a aflat cum a ajuns fostul fundaș antrenor la FCSB înaintea barajului pentru cupele europene.
Alex Bodnariu, Cristi Coste
19.05.2026 | 18:45
EXCLUSIV FANATIK
Ce cadou de nuntă i-a făcut Gigi Becali lui Marius Baciu. Cine a fost omul care l-a sfătuit să accepte oferta de la FCSB
Marius Baciu a fost alesul lui Gigi Becali pentru postul de antrenor principal. FANATIK a anunțat în exclusivitate, luni, 18 mai, că omul de afaceri a bătut palma cu fostul mare fotbalist român. De altfel, mutarea vine la doar câteva zile după nunta lui Marius Baciu.

Marius Baciu, noul antrenor de la FCSB. Alegere curajoasă făcută de Gigi Becali

Pentru FCSB urmează duelul din barajul pentru cupele europene cu FC Botoșani, iar Gigi Becali și-a găsit în sfârșit antrenor. Marius Baciu va conduce campioana României în duelul cu gruparea moldoveană. În cazul în care roș-albaștrii se impun, vor da piept în finală cu rivalii de la Dinamo.

Marius Baciu revine astfel în antrenorat după o pauză mai lungă. În cariera sa, fostul fundaș român a mai stat pe banca unor formații precum Pandurii, Unirea Alba Iulia, CSMS Iași sau Juventus București. Acum are ca obiectiv calificarea în cupele europene.

FANATIK a aflat că numirea lui Marius Baciu la FCSB a venit la doar patru zile după nunta fostului fotbalist român. Joia trecută, pe 14 mai, acesta s-a căsătorit, iar Gigi Becali i-a făcut cadou un loc pe banca echipei sale. Evenimentul a avut loc într-un local din Sibiu.

Nașul său, Ionel Ciuclea, fost om politic și finanțator al echipei Daco-Getica București, a fost cel care l-a sfătuit să accepte propunerea venită din partea lui Gigi Becali pentru a antrena la FCSB. Joi a avut loc nunta, iar doar patru zile mai târziu FANATIK a anunțat că fostul fotbalist român a bătut palma cu latifundiarul din Pipera.

„A zis că trebuie neapărat să vorbească cineva cu domnul Ciuclea. Bineînțeles că a vorbit despre Gigi, iar el mi-a zis că atât de impresionat a fost Gigi de discuția pe care a avut-o cu domnul Ciuclea. Domnul Ciuclea este un om foarte bogat, din câte știu, octogenar. Inclusiv moral, Baciu îl vedea pe domnul Ciuclea ca pe un om care trebuia să își dea acordul. Au o relație foarte apropiată, aproape tată-fiu. Domnul Ciuclea, din ce mi-a spus Gigi, era foarte încântat  de propunerea noastră și așa s-a scris istoria. Acum sper să scriem istorie”, a declarat Mihai Stoica, managerul de la FCSB, în exclusivitate la emisiunea MM  la FANATIK.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
