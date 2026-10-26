Cadou de ziua lui Cristi Chivu! Cum a salvat Inter 13 puncte ca și pierdute în Serie A

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După ce în primul său sezon pe banca Interului a reușit eventul, Cristi Chivu are o misiune mult mai dificilă în actuala stagiune. ”Nerazzurrii” au înregistrat șapte victorii și o remiză în primele opt etape, dar Lazio, AS Roma, AC Milan și Como stau la pândă pentru a le ”fura” coroana.

Interul lui Cristi Chivu, parcurs nebun în Serie A

În ziua în care Cristi Chivu împlinește vârsta de 46 de ani, jurnaliștii italieni au analizat parcursul din acest sezon al Interului. Și au remarcat că a fost un adevărat roller coaster până acum, dar tehnicianul român a ”supraviețuit” acestei încercări.

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În cele opt meciuri disputate în actuala stagiune din Serie A, ”nerazzurrii” au fost o echipă a revenirilor și a victoriilor neașteptate obținute în minutele de final. Reveniri spectaculoase pentru trupa lui Chivu, care a salvat 13 puncte uriașe în cursa pentru un nou ”scudetto”.

Au fost nu mai puțin de cinci partide în care campioana en-titre a întors rezultatul, iar italienii sunt convinși că acest lucru se va mai întâmpla de câteva ori până la încheierea campionatului. Însă, există și explicații pentru aceste situații.

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”Echipa lui Chivu este în esență o formație atât de puternică, cu un joc care creează șansă după șansă datorită jucătorilor individuali de top, încât își poate permite să fie condusă de orice adversar din Italia, doar pentru a reveni apoi și a lua acasă cele trei puncte. Sau, în cel mai rău caz, o remiză, așa cum s-a întâmplat împotriva Romei lui Gasperini pe Olimpico”, a scris .

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Revenirile nebunești ale lui Inter în sezonul 2026-27 din Serie A

Prima victorie cu adevărat majoră a ”nerazzurrilor” în acest sezon a fost împotriva lui Napoli al lui Allegri, pe Giuseppe Meazza, pe 5 septembrie. Oaspeții au preluat conducerea prin Politano în repriza secundă, apoi și-au dublat avantajul prin Hojlund. Din minutul 55, furia Interului s-a dezlănțuit, asediindu-i pe napoletani până la finalizarea unei reveniri nebunești. Lautaro Martinez și Thuram au marcat pentru 3-2, pecetluind revenirea echipei lui Chivu.

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A doua mare revenire a ”nerazzurrilor” a avut loc împotriva lui Udinese. Aceeași poveste ca și în meciul cu Napoli, oaspeții au avut un avans de două goluri prin Abankwah și Ekkelenkamp. Din minutul 26 a fost un monolog al Interului: Carlos Augusto, Barella, Thuram, Pio Esposito și Bonny au zdrobit-o pe Udinese și au pus la punct o revenire extraordinară, scor 5-3.

lui Gasperini. După o primă repriză dominată în mare parte de ”giallorossi”, care au încheiat primele 45 de minute cu un avantaj de două goluri, ”nerazzurrii” au preluat inițiativa în repriza secundă cu o dublă superbă a lui Lautaro Martinez, care a asigurat egalitatea și un punct crucial pentru echipa lui Chivu.

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Cu Fiorentina lui Drăgușin, ultima mare revenire

Pe Dall’Ara, în fața Bolognei, sarcina a fost semnificativ mai ușoară, dar nu lipsită de emoții. Inter venea după o înfrângere cu 3-4 în Champions League împotriva lui Club Brugge și nu a fost ușor să reacționeze. Golul lui Pobega a primit imediat răspuns de la Thuram, Carlos Augusto și Bonny, care au pecetluit victoria cu 3-1 a formației lui Cristi Chivu.

Însă, lui Radu Drăgușin. Oaspeții au preluat conducerea în repriza secundă cu un gol fantastic al lui Jimenez. Însă, Inter, obișnuită acum cu reveniri mărețe, a prins gustul pentru ele și a întors din nou rezultatul cu golurile lui Thuram și Zielinski venite în minutele 90+1 și 90+7.