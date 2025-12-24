Cadou deosebit de Crăciun pentru una dintre echipele de tradiție din România: „Este chiar unul meritat!”

ADVERTISEMENT

Moș Crăciun a oferit deja cadoul unui club de tradiție din România. Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, oferă toate condițiile celor de la Poli Timișoara în drumul către promovarea în Liga 2. Ce a primit echipa de pe Bega.

Cadoul primit de Poli Timișoara de Crăciun

Anul 2025 s-a încheiat foarte bine pentru Poli Timișoara. Echipa lui Dan Alexa a înregistrat 9 meciuri consecutive fără eșec, 8 dintre acestea fiind consemnate cu victorii. Clubul de pe Bega se află astfel pe locul 2 în Seria 7 a Ligii 3, la doar două puncte în spatele liderului Unirea Alba Iulia.

ADVERTISEMENT

Poli Timișoara, , a primit mai devreme . Alfred Simonis a dezvăluit că echipa va beneficia de acum înainte de un nou autocar, modern și aflat la standardele unei echipe demne de performanțe.

„Un club de fotbal serios nu înseamnă doar jucători, antrenori și rezultate bune. Înseamnă și condiții oferite echipei, de la cazare, alimentație, cantonamente sau transport. Tocmai de aceea, pentru siguranța și confortul echipei, Poli va beneficia de astăzi de un autocar modern.

ADVERTISEMENT

Cadoul de Crăciun pentru Politehnica Timișoara a venit chiar în ziua de Ajun, iar după rezultatele din acest tur de campionat este chiar unul meritat”, a anunțat Alfred Simonis, pe contul său de Facebook.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mesajul postat de Poli Timișoara cu ocazia Crăciunului

Oficialii echipei nu și-au uitat suporterii și au ținut să le transmită un mesaj călduros cu ocazia sărbătorii Crăciunului. Sacrificiile fanilor au fost amintite în postarea clubului.

„Dragi poliști, la finalul unui nou an cu multe provocări vrem, în primul rând, să vă mulțumim pentru devotamentul și susținerea voastră. Ați fost meci de meci alături de Poli și ați arătat, mai ales la greu, de ce nu e niciunde ca la Timișoara! Împreună cu toții ne dorim ca alb-violeții să ajungă acolo unde merită iar în acest sens se muncește pas cu pas, zi de zi.

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă vă urăm un Crăciun binecuvântat, cu liniște alături de prieteni și familie iar anul viitor vă așteptăm sănătoși pe stadion, să trăim din nou multe bucurii alături de alb-violeți! Hai Poli! Cei mai frumoși ani sunt cei ce vor veni!”,