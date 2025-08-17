Cadou superb de ziua lui Daniel Pancu. Legenda Giuleștiului a dat lovitura de start la derby-ul Rapid – FCSB. Foto

Daniel Pancu, sărbătoritul zilei, a fost cel care a dat lovitura de start,

Daniel Pancu a dat lovitura de start în derby-ul Rapid – FCSB

Campion cu Rapid în sezonul 1998-1999 sub comanda lui Mircea Lucescu, Daniel Pancu a primit un cadou superb la împlinirea celor 48 de ani de existență. Legenda rapidiștilor a fost cel care a dat lovitura de start a derby-ului cu FCSB.

Cariera lui Daniel Pancu

Daniel Pancu a avut o carieră lungă, pe care a început-o în anul 1994 la Iași și care s-a încheiat abia în 2018, la Rapid. Cariera sa de fotbalist a fost una deosebită, „Pancone” devenind un adevărat idol în Giulești.

Deși a jucat la echipe precum Cesena, Bursaspor, Groznîi (Cecenia), Vaslui, ȚSKA Sofia sau Voluntari, formațiile unde s-a remarcat în adevăratul sens al cuvântului au fost Poli Iași, Rapid și Beșiktaș.

Sub „tricolor”, Pancu a fost convocat sporadic în perioada 2001-2005. În cele 27 de apariții pentru echipa națională, Pancu a marcat doar 9 goluri. Ca antrenor, fostul atacant român le-a condus pe Rapid și pe Poli Iași, urmând apoi să bifeze experiențe și la reprezentativele de tineret ale României.

Daniel Pancu l-a apostrofat pe Andrei Borza după escapada de la Beach Please

Rapid s-a impus în runda inaugurală a noului sezon cu 2-0 în fața lui FC Argeș. Ulterior, Andrei Borza și Constantin Grameni au decis ca în ziua lor liberă să meargă la celebrul festival Beach Please. Daniel Pancu nu a privit deloc cu ochi buni gestul celor doi jucători.

„Cel mai mult urăsc nerespectarea orei de somn! Ora de somn influențează cel mai mult randamentul unui sportiv. Dacă vrei să mai faci lucruri interzise și le faci ziua și dormi noaptea…

Lucruri interzise adică cum am zis mai sus. Unul să intre în bar, altul în cofetărie. Unul să stea la lăutari, altul la operă sau pe unde vrei tu să te relaxezi”, spunea Pancu, printre altele, la