Cadou surpriză pentru Smiley și Gina Pistol după nuntă. Nașii cuplului au fost extrem de generoși

Smiley și Gina Pistol s-au căsătorit într-un cadru de vis. Au avut alături de ei oameni importanți, artiști de renume, iar evenimentul care a avut loc sâmbătă continuă să fie unul discutat chiar și la momentul actual.

Cadou surpriză pentru Smiley și Gina Pistol după nuntă

Și nu e de mirare, având în vedere apariția surprinzătoare a vedetei, dar și a soțului ei. Gina Pistol a purtat două rochii fabuloase, iar Smiley a avut o ținută aparte la cel mai important eveniment din viața sa.

La rândul ei, micuța Josephine a arătat precum o prințesă și a făcut furori la nunta părinților săi.

Ce cadouri au primit însă Smiley și Gina Pistol după nuntă? Artistul a dat câteva detalii interesante despre surprizele din cadrul evenimentului. Se pare că proaspătul cuplu s-a bucurat de sculpturi, dar și de desene de mână.

Surpriza imensă a venit însă din partea nașilor. George și Maria Manole s-au gândit în detaliu cum să îi facă fericiți pe Smiley și Gina Pistol și iată că au și reușit. Aceștia au decis să le ofere o vacanță de aproximativ zece zile în sudul Franței.

Iar artistul este încântat de acest gest și de altfel așteaptă cu nerăbdare să meargă acolo

”Am primit de la sculpturi și desene făcute cu mâna lor. Luna de miere pe care ne-au făcut-o cadou nașii. O să fie în sudul Franțe (…) Aștept itinerariul cu nerăbdare”, a declarat cântărețul, într-un interviu acordat ProTV.ro.

Josephine rămâne acasă, cei doi soți pleacă în luna de miere

Și se pare că această lună de miere va fi doar în doi. Smiley susține că Josephine va rămâne acasă, însă cuplul se va revanșa. Pentru cea mică, o astfel de călătorie ar fi mult prea obositoare, drept urmare, lucrurile vor fi mai simple în doi.

De asemenea, Smiley și Gina Pistol își doresc să aibă o lună de miere doar pentru ei. Aceștia se vor revanșa însă când se întorc acasă. Ei au în plan o vacanță în trei în această vară și speră să își ducă planul la bun sfârșit.

”O să mergem doar noi doi, că e mult de călătorit, adică e mult de călătorit și e destul de complicat cu copilul. Și na, am zis să nu o obosim foarte tare. Plus că am zis că luna de miere să fie pentru noi doi, cu siguranță.

Adică, oricum noi facem foarte multe vacanțe cu Josephine, o luăm aproape peste tot pe unde putem să o luăm și, cu siguranță, n-ar ține minte treaba asta, dar o să facem o vacanță și Josephine vara asta, sper să apucăm”, a mai adăugat Smiley.