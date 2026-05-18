Cadoul de campion făcut de Universitatea Craiova maestrului Marius Mitran: „O frenezie ca la o finală de Champions League!”

Orașul Craiova a trăit cea mai intensă săptămână din ultimii ani. Echipa pregătită de Filipe Coelho a izbutit să câștige două trofee într-un interval de doar cinci zile. Clasarea pe locul 1 în SuperLiga vine după o pauză de 35 de ani, oltenii nemaireușind această performanță din 1991. La final, jucătorii au sărbătorit alături de suporteri, iar Marius Mitran a primit un cadou special.

Cadoul de campion făcut de Universitatea Craiova maestrului Marius Mitran

Meciul dintre Universitatea Craiova și U Cluj a fost unul în care doar gazdele au contat. Scorul final a fost unul dur, 5-0, iar oltenii au început sărbătoarea, eventul fiind încununat de succes în decurs de doar cinci zile. Marius Mitran a participat la partida de pe „Ion Oblemenco” și a prezentat, în cadrul „FANATIK SUPERLIGA”, ce surpriză frumoasă i-au oferit jucătorii.

Mai exact, Marius Mitran a primit semnăturile tuturor jucătorilor pe tricoul său special. Aflat pe stadion, analistul FANATIK a vorbit la superlativ despre și a comparat-o chiar cu o finală din UEFA Champions League, suporterii de pe „Ion Oblemenco” celebrând într-un mod spectaculos la finalul partidei.

„Am ceva special primit din partea echipei. Este un tricou cu semnăturile tuturor jucătorilor și a staff-ului. Absolut toți jucătorii au semnat, inclusiv Filipe Coelho. Coelho e deasupra celebrului atacant ‘Mitran’. Acolo e Filipe Coelho! Am ales numărul 5, să nu se interpreteze, că e ziua mea de naștere. Domnul Mihai Rotaru nu a semnat, dar o să îl prindem altădată.

La Craiova a fost cea mai mare sărbătoare de la Revoluție încoace! Eram prea mic ca să îmi aduc aminte de sărbătorile vechi… Cred că nu erau sărbători în sensul în care înțelegem astăzi un astfel de eveniment, generat de un titlu în anii trecuți. Nu mă refer doar la Craiova, ci și la restul echipelor care au luat trofeul. Am văzut destule festivități, însă cea de aseară cred că a fost puțin mai sus decât cele de la primele 5 mari campionate.

De pildă, mie mi s-a asemănat foarte mult cu o finală de Champions League din punctul acesta de vedere. Stadionul a arătat a Champions League, a respirat de Champions League! Dincolo de frenezia și de încurajările care au fost evidente pentru toate lumea, a fost o notă de civilizație deosebită acolo și o notă de conștientizare a valorii acestei echipe. Oamenii care au fost în stadion au venit și au avut sentimentul că participă la meciul celei mai bune echipe a României din acest sezon. Vom vedea ce va fi de acum înainte”, a declarat Marius Mitran.

Mihai Rotaru, secretul titlului în Bănie

Marius Mitran e de părere că , liniștea oferită echipei, dar și transferurile realizate în vară ducând la titlu. În ciuda acestor aspecte, patronul Universității Craiova a preferat să nu iasă în evidență la sărbătoarea de titlu, acesta așteptând undeva în zona tunelurilor, ca abia ulterior să vorbească cu reprezentații media.

„A fost o echipă care a fost purtată spre această victorie. A fost o victorie care a fost rezolvată foarte repede, după 8 minute, și astfel că meciul a fost doar un prolog la sărbătoarea care a urmat. Victoria a părut doar un pretext pentru sărbătoarea care a urmat. Nu doar Mihai Rotaru, ci și ceilalți acționari au stat undeva în gura tunelului, în penumbră, departe de de artificii. Au refuzat până la un moment dat și discuțiile cu reprezentații presei.

La fel a fost și Filipe Coelho, el a fost tras de către jucători în această sărbătoare, în această fiesta. Inițial, doar jucătorii au fost. Este pentru prima oară când titlul este acordat chiar de președintele LPF, Gino Iorgulescu. Craiova a depășit niște momente foarte grele în acest sezon. Au pierdut în prima etapă din play-off poziția de lider, iar apoi, în a doua etapă, au rămas în 10 oameni contra lui Dinamo. Echilibrul a venit de la Mihai Rotaru. Este un om care a învățat, este deja de 13 ani la echipă. Să nu uităm și momentul înlocuirii și despărțirii de Rădoi. A fost înlocuit în 20 de ore cu Filipe Coelho, foarte rapid s-a produs totul”, a conchis Marius Mitran.