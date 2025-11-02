Cadoul de mii de euro primit de fostul jucător al Stelei de la antrenorul secund: “Nu știau ce e ăla!”

ADVERTISEMENT

Cadourile în lumea fotbalului sunt evenimente deosebite. Jucătorii recompensați de echipele de club au povești cu adevărat speciale. La fel s-a întâmplat și în cazul fostului fotbalist de la Steaua, care a rămas șocat de cadoul primit de la antrenorul secund. Despre cine este vorba, de fapt.

Cadoul care l-a dat pe spate pe fostul fotbalist al Stelei

Prestațiile excelente ale fotbaliștilor le aduc în unele cazuri și recompense impresionante de la cluburile unde evoluează. Marian Aliuță, fostul jucător al Stelei, a simțit pe pielea lui ce înseamnă să fie recompensat în perioada petrecută la Șahtior.

În contextul în care , iar , Marian Aliuță și-a amintit de cadourile primite pe vremea când juca în Ucraina.

„Am avut și eu la Șahtior. Am primit un costum și 5.000 de dolari de la antrenorul secund. Deci mie nu mi-a dat principalul. M-a trimis la Brioni să-mi iau ce vreau. M-a trimis la Brioni.

Am avut o chestie când am avut nunta, m-am îmbrăcat de la Brioni, aveam prieteni din America și rădeau de mine că nu au auzit de Brioni. Și eu încercam să le explic, Ahmetov se îmbracă de acolo, dar ei tot ziceau cine e ăsta, Brioni? Și au venit după 10 ani și au zis, băi, ce înapoiați eram. Și ei trăiau în America!”, a spus inițial Marian Aliuță.

Marian Aliuță, amintire de colecție la Șahtior cu Rinat Ahmetov. „Vedeam deja că mă împușcă, mafie”

Ulterior, Marian Aliuță a povestit cum a decurs aventura sa la Șahtior și ce . Cum a fost convins să joace și cum a primit în cele din urmă salariul.

„Primul meci din Champions League la Lazio. Tu îți dai seama ce tâmpit eram. Nu m-am dus. Am venit acasă și am zis că eu nu mă mai duc. Începuseră ucrainenii cu concurența, dădeau la picioare, ziceam că nu mă mai duc acolo.

Două săptămâni nu m-am dus și făceau glume jucătorii că știau toți că a murit, murise de vreo 40 de ori și știau. Lui Ahmetov nu i-au zis. I-au zis că am probleme acasă. Și ultima oară m-a sunat direct, personal, înainte de meci și mi-a: ‘Am înțeles că nu mai vrei să vii. Nu-i problemă, vinde tot și-mi dați. Atunci ești liber!’. Și l-am întrebat ‘Mâine la ce oră am avion?’. După a spus: ‘Vezi că ne înțelegem?’.

Mi-a trimis biletele de avion, am ajuns la Donetsk, mă preia antrenorul. Mi-au pus muzică rusească, eu mă vedeam deja că mă împușcă, mafie, deci eram copil, aveam 22 de ani și mă întrebau dacă îmi place melodia. Au zis că nu îmi iau salariile 6 luni și am început să țip că nu mai vin. A zis să tac, că nu îmi iau banii, dar că îmi dă el, antrenorul. M-am dus sus, nici n-am avut curaj să zic ce am zis la antrenor. M-am ținut de promisiune și am fost mega profesionist acolo. După 6 luni, am jucat toate meciurile, mi-a dat toți banii înapoi. Eu luasem banii din prime, tot timpul luam mai mult. I-am zis secundului că batem Kievul. I-am bătut, am luat și Cupa și Campionatul. Am fost și decisiv și de aceea mi-a dat!”, a mai spus Marian Aliuță la FANATIK SUPERLIGA.