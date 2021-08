Cadoul fabulos al Alinei Vidican pentru viitorul soț! Ce a făcut românca pentru milionarul Claude Senhoreti

Pasionați amândoi de tatuaje, Alina Vidican și Claude, logodnicul ei de origine braziliană, au decis să scape de una dintre picturile pe care frumoasa timișoreancă le-a făcut pe când se iubea cu Cristi Borcea.

Alina Vidican a șters ultima amintire care o lega de Cristi Borcea

Relația dintre Alina Vidican și Cristi Borcea a fost una plină de pasiune, iar timișoreanca a crezut că va fi pentru toată viața, motiv pentru care și-a tatuat pe spate figura omului de afaceri, iar pre braț numele acestuia.

Dacă tatuajul de pe spate l-a îndepărtat acum câțiva ani deja, Alina Vidican fiind nevoită, la acea vreme, să scoată din buzunar o sumă fabuloasă pentru a scăpa de el, numele lui Cristi Borcea de pe mâna ei a mai stat.

Dar, de curând, Alina Vidican, decisă să își surprindă logodnicul milionar, a mers la un salon de tatuaje și a rezolvat problema.

Alina Vidican și-a acoperit tatuajul cu Cristi Borcea

Așa că, fără să stea prea mult pe gânduri, la salonul de tatuaj, Alina Vidican a apelat la un artist pentru a scăpa de numele care îi amintea de fostul soț. chiar în pragul căsătoriei cu Claude Sehnoreti.

Iar după ce, timp de câteva ore, a suportat cu stoicism durerile provocate de tatuator, Alina Vidican are acum, pe braț, un trandafir roz care acoperă numele fostului soț, și o floare stilizată sub acesta.

Evident, Claude, logodnicul milionar al Alinei Vidican, a fost de-a dreptul încântat de rezultatul tatuajului, cu atât mai mult cu cât noua pictură de pre brațul frumoasei timișorence este de natură să îi accentueze feminitatea.

Alina Vidican și Claude se căsătoresc peste 10 zile

”Ne vom căsători foarte curând și suntem foarte încântați! 26 august, anul acesta! Alina se ocupă cu o companie de organizare de nunți de tot ce este nevoie și sunt sigur că va fi minunat”, spunea, FANATIK, Claude Senhoreti, logodnicul milionar de origine braziliană cu care se va căsători Alina Vidican, la Miami.

Mai mult, de curând, Alina Vidican și Claude au stabilit ultimele detalii ale nunții, după ce au ales un restaurant de lux din Miami și au discutat despre meniul pe care îl vor pune la dispoziția nuntaților.

De altfel, au dorit un meniu variat, din care nu vor lipsi mâncăruri românești tradiționale precum sarmalele cu smântână și mămăligă, dar nici delicatese culinare inspirate de gastronomia italiană, franceză și americană.

Alina Vidican și Claude sau cunoscut la un raliu

Cu patru ani în urmă, pasiunea pentru viteză pe care o are Alina Vidican – tradusă și în câteva amenzi de circulație – a adus-o pe timișoreancă în calea pilotului Claude Senhoreti.

”Am descoperit că are o pasiune pentru mașini, amândoi conduceam un Porsche 911. În acea noapte, a trebuit să plec devreme pentru a sta cu copiii mei, dar a doua zi, la 6:30 dimineața, i-am trimis un mesaj și am invitat-o la un brunch din ziua aceea. Atunci ne-am dat seama că ne îndrăgostim unul de celălalt, pentru că avem atât de multe în comun. Am decis să fim discreți până când ne-am hotărât să ce căsătorim”, a explicat Claude, logodnicul Alinei Vidican, în exclusivitate pentru FANATIK.