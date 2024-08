Cadoul fabulos cu care Gina Pistol s-a întors din vacanța de lux petrecută în Toscana cu Smiley, Adela Popescu și Irina Fodor

Gina Pistol a povestit cum s-a distrat în vacanța de lux, pe care a petrecut-o alături de Smiley și două cupluri de vedete de la noi, Adela Popescu & Radu Vâlcan și Irina & Răzvan Fodor.

Gina Pistol, dezvăluiri despre vacanța din Toscana unde a petrecut cu Smiley, Adela Popescu, Irina Fodor și soții lor

În pauza de la filmările de la MasterChef, Gina Pistol și au dat ”fuga” în însorita Toscană, în Italia, unde și-au încărcat bateriile. Dincolo de locurile spectaculoase pe care le-a văzut, Gina a fost impresionată și de serviciile oferite de italieni, fiind cucerită de o pizzerie deținută de cântărețul Sting acolo.

Gina ne-a dezvăluit câteva lucruri care au impresionat-o în escapada din Toscana și a aflat că Sting are o relație foarte bună cu angajații lui, o mare parte dintre ei români. Nu a avut ocazia să îl întâlnească. A venit, însă, în țară cu un cadou fabulos, o sticlă de vin cu autograf de la artist.

Gina Pistol ne-a mai spus despre vacanța din Toscana că a întâmpinat câteva dificultăți pentru că toți i-au luat și pe copii, așa că a trebuit, pe lângă distracție, să îi și supravegheze, dar totul a decurs cu bine până în ultima clipă petrecută acolo.

Vedeta s-a întors în țară cu o sticlă de vin cu autograf de la Sting

„A fost superb. Puțin mai greu atunci când ești cu copiii, dar a fost foarte frumos. A fost foarte cald, nu ne așteptam să fie atât de cald. Am plecat din filmări și m-am întors tot în filmări, a fost, așa, o mică fereastră. Am fost și am mâncat la o pizzerie pe care o are Sting în Toscana. Sting deține acolo mai multe hectare de pământ, mai multe case și am înțeles că stă destul de mult, locuiește destul de mult într-una dintre case. La el lucrează și niște români și au o relație foarte faină.

Mi-am dat seama că noi, românii, suntem muncitori și oameni mișto. M-am simțit așa, foarte mândră, când mi-au povestit și am aflat treaba asta. Pe el nu am avut ocazia să îl întâlnesc, pentru că mai vine din când în când neanunțat la pizzerie și-i salută pe oameni, cântă, e foarte mișto, dar am, în schimb, o sticlă de vin cu autograful de la el”, a declarat Gina Pistol, în exclusivitate pentru FANATIK.

Întoarsă la filmările pentru MasterChef după escapadă, Gina a trăit momente extrem de emoționante pe platou

ne-a făcut și câteva destăinuiri din culisele la cârma căruia s-a întors imediat ce a venit din Toscana.

„Suntem abia la jumătatea emisiunii. Concurenții încep pe rând să plece acasă și asta e cea mai grea etapă. Își dau toată silința și muncesc foarte mult ca să rămână în competiția MasterChef și, de aceea, când pleacă unul acasă, mi se rupe sufletul. Da, am și plâns, îți dai seama. Sunt niște povești impresionante de viață, dincolo de gătit. Sunt oameni foarte frumoși.

Sunt niște povești de viață și niște concluzii care îți arată că există ceva mai presus de noi toți. O să vezi când o să apară emisiunea la ce mă refer. Sunt oameni minunați, ca mine, ca tine, oameni normali, care simt bucătăria altfel, nu doar prin papilele gustative. E foarte mișto cum arta culinară conectează atâția oameni diferiți”, ne-a spus, vădit emoționată, Gina Pistol.