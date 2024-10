Cadoul fabulos primit de George Simion ca dar de nuntă de la Gigi Becali: ”Au fost două tone”

În urmă cu mai puțin de o lună, . El îl va susține pe șeful AUR la alegerile prezidențiale și va candida pe listele partidului la alegerile parlamentare.

Gigi Becali, cadou inedit pentru George Simion

Președintele AUR, George Simion, a dezvăluit faptul că Gigi Becali nu a vrut să vină la nunta sa, însă i-a trimis un cadou mai puțin obișnuit. Este vorba de două tone de brânză pe care le-a pus pe masă invitaților.

”Gigi Becali e membru AUR. Da, mi-a trimis brânză. Cred că două tone au fost. Da, am calculat totul pentru 20.000 de oameni. Și de asta am… Da, cadou, dar de nuntă. L-am inclus în declarația de avere de la nuntă.

Pe domnul Becali l-am invitat la nuntă și a zis că nu mai participă la nunți, la botezuri, la petreceri, că duce o viață, așa, mai de pustnic și că se va retrage la un moment dat la o mănăstire.

Domnul Becali a zis: ‘Îți trimit bani cât ai nevoie’. Am zis că nu am luat niciodată bani de la domnul Becali. Nu a sponsorizat partidul. Până în acest moment, nu! Dacă o va face, o va face sub formă de împrumut, la notar, legal, cum trebuie”, a declarat Simion, pentru .

Simion, calcul politic cu aducerea lui Becali

Politicianul a recunoscut faptul că l-a convins pe Gigi Becali să se alăture partidului AUR deoarece este în plus la alegeri și a precizat că acesta va candida pentru un loc în Parlament.

”E membru AUR, s-a înscris. Este foarte posibil să candideze pe un loc de parlamentar, să vedem, București, Ilfov sau în altă parte. Să vedem cum facem în momentul depunerii candidaturii.

L-am luat pentru că mă interesează să luăm cât mai multe voturi. Cu siguranță, este o persoană populară, simpatizată de un număr important de români. Că va contribui financiar, foarte bine! Cât mai mulți oameni de afaceri, cât mai mulți oameni cu bani sper să o facă.

Îmi sprijină candidatura. Cu siguranță, o să aibă o pondere electorală. El a candidat din partea USL-ului în 2012 și, la fel, a luat voturi multe. A fost un calcul politic. Mă bucur că a vrut. Prima oară când am vorbit cu dumnealui nu-și dorea o revenire în politică. M-a ajutat și el cu ce sfaturi a avut pentru că am vorbit în anii aceștia”, a spus George Simion.