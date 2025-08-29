Sport

Cadoul fabulos primit de Mirel Rădoi din partea suporterilor după ce Universitatea Craiova s-a calificat în Conference League. Cum a reacționat tehnicianul. Video

Universitatea Craiova s-a calificat în premieră în grupele unei competiții europene, iar antrenorul Mirel Rădoi a fost premiat de fani pentru performanța realizată.
Bogdan Ciutacu, Cristi Coste
29.08.2025 | 09:15
Cadoul fabulos primit de Mirel Radoi din partea suporterilor dupa ce Universitatea Craiova sa calificat in Conference League Cum a reactionat tehnicianul Video
CORESPONDENŢĂ DIN CRAIOVA
Mirel Rădoi a primit un cadou fabulos din partea fanilor după ce Universitatea Craiova s-a calificat în Conference League. FOTO: Fanatik

Mirel Rădoi a realizat o performanță uriașă pe banca Universității Craiova. Gruparea din Bănie s-a impus și în returului play-off-ului din Conference League contra lui Istanbul Bașakșehir și a obținut calificarea în faza ligii. La finalul meciului de pe „Ion Oblemenco”, tehnicianul a primit un cadou incredibil din partea fanilor.

Moment superb după Universitatea Craiova – Istanbul Bașakșehir 3-1. Mirel Rădoi, cadou fabulos din partea fanilor

Fanii din grupul „Supporters UCV”, care i-au oferit mai multe cadouri lui Mirel Rădoi după meciurile europene din această vară, l-au „premiat” pe tehnician și după victoria uriașă obținută contra lui Istanbul Bașakșehir, care a venit „la pachet” cu calificarea în faza ligii din UEFA Conference League.

Suporterii i-au oferit tehnicianului un tricou cu logo-ul Conference League și cu mesajul „Forza Știința”, dar și „Barda lui Mihai Viteazul”, în culorile Universității. Mirel Rădoi a izbucnit în râs în momentul în care a văzut cadoul și a afirmat „Sper să nu fiu suspendat de UEFA, e doar un cadou”.

Ce a declarat Mirel Rădoi după calificarea Universității Craiova

Tehnicianul Craiovei a reacționat după victoria obținută pe „Ion Oblemenco”. „E o seară magică, nu vreau să par lipsit de modestie, dar nu cred că e o mare performanță pentru mine, cât pentru tot ce înseamnă Craiova. M-am gândit și eu la multe lucruri.

Poate nu întâmplător a fost acel gol primit repede, poate chiar să ne țină concentrați. Din dorința de a-i păstra concentrați și de a-i face să înțeleagă valoarea adversarilor, cred că am făcut o mare greșeală și mi-am cerut scuze, cred că i-am subestimat pe jucătorii noștri.

Ţin să îl felicit și pe Mitriță, a fost alături de noi, în mare parte i se datorează parcursul din campionat că am ajuns să jucăm meciurile astea”, a declarat Mirel Rădoi. Universitatea Craiova se afla afla în urna a 6-a pentru tragerea la sorți a fazei ligii, însă chiar și în acest context ar putea întâlnii adversari abordabili.

Mirel Radoi a primit barda lui Mihai Viteazul de la fani

