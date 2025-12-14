Cadoul inedit de 4000 de euro făcut de Mirel Rădoi lui Cosmin Olăroiu: „Singurul care m-a contactat”

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi continuă să fie în centrul atenției atunci când vine vorba de achiziții și cadouri scumpe. Ce obiect în valoare de 4000 de euro i-a oferit lui Cosmin Olăroiu și de ce a costat atât de mult, de fapt.

Cadoul de 4000 de euro pe care Cosmin Olăroiu l-a primit de la finul Mirel Rădoi

Fotbaliștii, cât și antrenorii de fotbal, au captat atenția publicului pe parcursul anilor cu diverse bunuri, de la haine, ceasuri, case sau mașini până la diverse obiecte total neașteptate.

Un astfel de exemplu este și Mirel Rădoi, care i-a oferit lui Ștefan Baiaram, fostul său elev de la U Craiova, . Tehnicianul român nu și-a uitat nici apropiații, el oferindu-i nașului Cosmin Olăroiu un tablou din cuburi Rubik în valoare de 4000 de euro. Detaliile au fost făcute publice de Cristian Leana, practicant de speedcubing, ocupat al locului 3 la ediția din 2012 a emisiunii „Românii au Talent”, precum și câștigătorul ei în 2015.

„Ca să răspund la întrebarea din burtieră, în jur de 4000 euro. Este vorba de un tablou din 720 de cuburi Rubik, cu o mărime de 1.80m x 1.54 m și da, o greutate de aproximativ 100kg! Prețul lui vine în mare din prețul cuburilor, fiind vorba de așa multe.

Un singur om m-a contactat să cumpere un astfel de portret, și anume Mirel Rădoi a cumpărat ca și cadou pentru nașul său, Cosmin Olăroiu! Asta a fost în 2022. Le-a plăcut foarte mult cum a ieșit și am fost personal la dl Olăroiu acasă să-l asamblez pentru că nu poate fi transportat, ci doar montat la locație!”, a scris talentatul artist pe pagina sa de Facebook.

Mirel Rădoi, achiziție uluitoare de 250.000 de euro

Mirel Rădoi a obișnuit deja spațiul public cu bunurile și achizițiile sale extrem de scumpe.

De data aceasta, FANATIK a surprins în fața locuinței sale din București noul bolid din colecția acestuia. Mai exact, fostul internațional român este noul posesor al unui Bentley Flying Spur W12 2020 Keyvany, model văzut pentru prima dată în Capitală. Prețul unei asemenea mașini se află între 140.000 și 235.000 de euro, dar cum în România sunt foarte rare, prețul poate depăși chiar suma de 250.000 de euro.