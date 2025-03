Cadoul inedit pe care Donald Trump i l-a oferit lui Ion Țiriac fix înainte de a ieși președintele SUA. Pe internet se vinde și cu 2.000 de dolari

Donald Trump, noul președinte al Statelor Unite ale Americii, a luat lumea prin surprindere după pozițiile sale ferme în legătură cu conflictele mondiale sau situația privind problemele cu imigranții. Ion Țiriac îl cunoaște foarte bine pe politician și a vorbit despre felul în care Europa va fi afectată.

Ce relație are Ion Țiriac cu Donald Trump

Ion Țiriac și Donald Trump au o relație mai veche. a făcut o avere impresionantă din afaceri, domeniu în care s-a specializat și fostul mare jucător de tenis român.

ADVERTISEMENT

Acum, Ion Țiriac a vorbit despre felul în care Donald Trump va conduce Statele Unite ale Americii, dar și despre implicațiile pentru Europa. În plus, a povestit și câteva întâmplări amuzante cu politicianul.

Ion Țiriac a primit chiar un cadou de la Donald Trump. Politicianul american i-a trimis o șapcă semnată după ce a câștigat alegerile în Statele Unite. Prețul unui astfel de accesoriu autentic variază între 500 și 2.000 de dolari.

ADVERTISEMENT

„Ilie probabil îl cunoaște mai bine ca mine, că a fost la nunta lui la New York”

„Dom’le, care Trump? Eu îl cunosc pe un Donald Trump care era businessman și cu care beam bere așa. Năstase stătea aici, el stătea acolo, eu stăteam aici. ‘Bă, Donald, ai cumpărat Eastern Airlines acum nouă luni și acum îl bagi în faliment? Ce afacere?’. ‘Bă, Țiriac, ține racheta, rămâi cu racheta! Stay with the racket, stay with the tennis! Let me do the business!’. ‘Ce, cum voiai să fac bani? Pe mine trebuie să mă plătească statul, că atâția oameni îi dau afară’.

Și apoi am vânat cu feciorul dumnealui acum un an sau acum doi ani, în Italia. Sper că vine la mine în Africa. Ăsta este Donald Trump. Mi-a trimis o șapcă semnată de dumnealui pentru mine înainte de alegeri. Au fost acolo domnul și doamna Ferrari, au fost invitați la masă la el acasă. Și doamna, fiind româncă… ‘A, ce mai face Ilie?!’. Ilie probabil îl cunoaște mai bine ca mine, că a fost la nunta lui la New York, a doua nuntă. A avut vreo șase nunți, mi se pare, dar numai la una a fost Trump. A stat de la 9 seara până la 6 dimineața. Businessman-ul. Domnul Trump, businessman.

ADVERTISEMENT

Acum e domnul Trump președinte. Dar n-ați pomenit așa ceva. Nu intrăm noi în politică, că facem sport. O să fie senzațional pentru Statele Unite și pentru Europa o să fie o durere de cap!

ADVERTISEMENT

Asta este. N-ai ce să faci. Și face ce vrea. Dar să sperăm că termină războaiele astea. Asta este toată treaba. Cum le termină, nu mă interesează. Dacă le termină…”, a declarat Ion Țiriac, conform