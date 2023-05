Cadoul inedit pe care Josephine i l-a cerut Ginei Pistol. Mulți au rămas surprinși de dorința micuței

Gina Pistol a dezvăluit care e cadoul inedit pe care Josephine i l-a cerut. Partenera lui Smiley a cerut ajutorul urmăritorilor din mediul online deoarece nu reușește să găsească nicăieri obiectul respectiv.

Cadoul inedit pe care Josephine i l-a cerut Ginei Pistol. Vedeta nu reușește să-l găsească

Smiley și Gina Pistol au anunțat, în urmă cu câteva zile, că urmează să plece într-o scurtă vacanță în doi, înainte de nuntă, care are loc la finalul lunii mai. Astfel, cei doi îndrăgostiți au plecat la Londra.

Înainte de plecare, Gina Pistol a cerut ajutorul fanilor pentru a-i găsi cadoul pe care l-a cerut. Fosta prezentatoare de la Chefi la Cuțite a povestit, pe , că Josephine vrea ca părinții ei să-i aducă din vacanță un album foto sau o carte cu Michael Jackson.

Vedeta caută o revistă cu regretatul cântăreț de muzică pop, însă nu a găsit. Aceasta speră că va reuși să-i găsească fiicei sale cadoul dorit într-un magazin din capitala Regatului Unit.

“Fiți atenți. Am o mare rugăminte la voi. Dacă sunteți prin Londra sau știți prin Londra un magazin în care să pot găsi un album foto, o carte sau orice revistă cu poze cu Michael Jackson, anunțați-mă, vă rog, pentru că eu când am plecat de acasă am întrebat-o pe Josephine ce își dorește.

Mi-a spus că vrea o cărticică cu Michael și trebuie să îi găsesc copilului cărticică cu Michael Jackson. Deci unde găsesc așa ceva în Londra? Mulțumesc pentru ajutor”, a spus Gina Pistol pe pagina sa.

Când se căsătoresc Smiley și Gina Pistol

Recent, Smiley a fost invitat în platoul emisiunii lui Cătălin Măruță, de la Pro TV. Cântărețul a dezvăluit că data nunții este 27 mai 2023, iar el și Gina Pistol s-au ocupat cu atenție de toate pregătirile.

De meniul de la marele eveniment se ocupă Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scălătescu. Printre preparatele pe care invitații le vot consuma la nuntă se numără și .

“Sunt cam împrăștiat. Sunt cu toate organizările acum. Eu nu fac numai asta. Mă ocup și de pregătirile de nuntă, mâine e finala Românii au Talent, între timp scot și piesă, am release-uri internaționale. 27 mai (n.r. data nunții).

Dar nu întârzii la nuntă. O să avem sarmale la nuntă, normal. Cum să nu?”, a declarat Smiley în cadrul emisiunii , de la Pro TV, în urmă cu câteva zile.