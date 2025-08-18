Cadoul inedit pe care Vladimir Putin i l-a făcut unui locuitor din Alaska. Reacția bărbatului: “Sunt fără cuvinte, este uimitor!”

Vladimir Putin i-a făcut un cadou inedit unui locuitor din Alaska, înainte de summitul cu Donald Trump. Bărbatul a primit darul din partea președintelui rus cu mult entuziasm.

Vladimir Putin, cadou pentru un locuitor din Alaska

Vineri, 15 august, pentru a discuta pe tema războiului din Ucraina. Summitul a avut loc în orașul Anchorage, cel mai populat din statul american.

Un localnic din acest oraș a primit un cadou inedit din partea președintelui Vladimir Putin, în timpul summitului. Este vorba despre o motocicletă, după cum a precizat televiziunea de stat rusă.

Un angajat al ambasadei Rusiei în SUA a fost cel care i-a înmânat bărbatului, pe numele său Mark Warren, cheile motocicletei Ural. Acest lucru s-a întâmplat în parcarea hotelului unde era cazată delegația rusă, în Anchorage.

“Trebuie să precizez că acesta este un cadou personal din partea preşedintelui Federaţiei Ruse”, i-a spus lui Warren angajatul ambasadei, Andrei Ledenev, potrivit .

Warren nu a putut fi contactat de Reuters pentru comentarii, însă a fost arătat în timp ce urca pe noua sa motocicletă. Ledenev se afla în spatele său, iar în ataș un alt bărbat. Locuitorul din Anchorage a fost foarte încântat de cadoul primit, spunând că modelul de motocicletă este mult mai bun decât cel pe care îl deținea deja.

“Ca de la cer la pământ! Îmi place bătrâna mea (motocicletă), însă aceasta este în mod clar mult mai bună. Sunt fără cuvinte, este uimitor. Mulţumesc foarte mult!”, a spus acesta.

🇷🇺🇺🇸 Putin gifted a new „Ural” motorcycle to an American guy — he couldn’t find spare parts for his old bike due to sanctions. Alaska resident Mark Warren rode a „Ural” motorcycle around Anchorage, but due to anti-Russian sanctions, he had trouble finding spare parts for it.… — Lord Bebo (@MyLordBebo)



Cum a primit cadoul

Warren a primit cadoul după ce jurnaliștii de la televiziunea de stat rusă Pervîi Kanal l-au întâlnit pe acesta întâmplător pe o stradă din Anchorage, înainte de

Jurnaliștii s-au oprit și au admirat motocicleta bărbatului, fabricată de Ural. Prima uzină a acesteia a fost fondată în 1941, în Rusia sovietică. Warren i-a mărturisit reporterului, Valentin Bogdanov, că încearcă din greu să obțină piese de schimb pentru motocicleta sa.

Avea nevoie și de un demaror nou, deoarece uzina care le produce se află în Ucraina. “Deci pentru tine, dacă ei vor soluţiona conflictul aici în Alaska, adică Putin şi Trump, va fi bine?”, a fost întrebat Warren de reporter. “Da, va fi bine”, a fost răspunsul localnicului.

Sediul companiei Ural se află în statul Washington din SUA. Toate motocicletele sale sunt ambalate, însă, în Kazahstan. După declanșarea războiului împotriva Ucrainei, compania și-a retras întreaga producție din Rusia.