Sport

Cadoul lui Gigi Becali pentru Teodora, fata lui Meme Stoica, a doua zi după operaţie!

Ciprian Păvăleanu
13.11.2026 | 13:49
Cadoul lui Gigi Becali pentru Teodora fata lui Meme Stoica a doua zi dupa operatie
EXCLUSIV FANATIK
Cadoul pe care Gigi Becali i l-a făcut Teodorei Stoica imediat după operație. Foto: Colaj FANATIK
Gigi Becali, gest impresionant pentru Teodora, fiica lui Mihai Stoica! Ce a primit imediat după ce s-a trezit din operație
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Teodora Stoica, fata lui MM Stoica, fost oficial al FCSB, care s-a despărțit în urmă cu o zi de clubul pentru care a activat timp de 21 de ani, a trecut prin momente cumplite din cauza unei boli necruțătoare, de care, în cele din urmă, s-a vindecat. Fostul manager general al roș-albaștrilor a trecut alături de ea printr-o perioadă dificilă, iar imediat după operație Gigi Becali, patronul FCSB și bunul său prieten, i-a oferit Teodorei o sumă uriașă de bani.

Ce cadou i-a făcut Gigi Becali Teodorei Stoica, imediat după operație

Mihai Stoica nu a fost doar un angajat al clubului în toți acești ani. El a dezvoltat o relație foarte specială cu Gigi Becali, omul cu banii de la FCSB, iar această prietenie s-a dovedit a fi reală în momentele grele din viața fostului oficial al roș-albaștrilor.

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În întreaga perioadă în care Teodora, fiica lui MM, a fost bolnavă de cancer, Gigi Becali a fost singurul suport atât moral, cât și financiar al lui Mihai Stoica. Mai mult decât atât, imediat după operație Teodora a găsit o sumă impresionantă de bani în cont din partea omului de afaceri:

„Gigi este omul lângă care am trăit în ultimii ani și care mi-a fost alături în momente dificile, extra fotbal. A fost unul dintre singurii oameni care a venit lângă mine. Nu singurul, pentru că s-au mai oferit, dar nu aveau cu ce să mă ajute. El m-a obligat să mă ajute. Teodora s-a trezit cu o sumă imensă în cont, imediat după operație. Mi-a zis ‘Ce e asta? E o greșeală?’. I-am zis: ‘nu, e cadoul lui Gigi pentru tine, ca să fii puternică’”, a dezvăluit Mihai Stoica în emisiunea MM la FANATIK.

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Care a fost momentul în care Mihai Stoica a știut că prietenia cu Gigi Becali va fi veșnică

Deși este foarte recunoscător pentru ajutorul financiar pe care Gigi Becali i l-a oferit în acele momente de cumpănă, Mihai Stoica a povestit că altul a fost momentul în care a știut că legătura sa puternică cu Gigi Becali va fi veșnică: „Pentru mine, ca impact emoțional și chestie care m-a legat pe veci de Gigi, a fost altceva. Teodora începuse tratamentul, făcuse prima terapie și era radioactivă, nu avea nimeni voie să stea la cinci metri de ea. Gigi, când a văzut-o, a venit s-o ia în brațe. I-am zis ‘Stop, stop! Nu se poate! Este foarte periculos’. Eu nu am stat lângă ea atunci, iar el mi-a zis ‘du-te, băi, de aici’.

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A luat-o în brațe și i-a zis ‘vei fi bine, știu că vei fi bine. Ai credință și roagă-te’. El a ajutat oameni pe care nu-i cunoștea. Pentru Gigi, să trimită o sumă imensă în contul fetei prietenului lui, să zic că e normal și nici nu e un efort foarte mare din partea lui, dar să faci chestia asta… spune mult mai mult despre cine este el și despre fața asta pe care multă lume o știe, dar totuși prea puțină”, a mai declarat Mihai Stoica.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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