Cadoul lui Gigi Becali pentru Teodora, fata lui Meme Stoica, a doua zi după operaţie!

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Teodora Stoica, fata lui MM Stoica, fost oficial al FCSB, care a trecut prin momente cumplite din cauza unei boli necruțătoare, de care, în cele din urmă, s-a vindecat. Fostul manager general al roș-albaștrilor a trecut alături de ea printr-o perioadă dificilă, iar imediat după operație Gigi Becali, patronul FCSB și bunul său prieten, i-a oferit Teodorei o sumă uriașă de bani.

Ce cadou i-a făcut Gigi Becali Teodorei Stoica, imediat după operație

Mihai Stoica nu a fost doar un angajat al clubului în toți acești ani. El a dezvoltat o relație foarte specială cu Gigi Becali, omul cu banii de la FCSB, iar această prietenie s-a dovedit a fi reală în momentele grele din viața fostului oficial al roș-albaștrilor.

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În întreaga perioadă în care Gigi Becali a fost singurul suport atât moral, cât și financiar al lui Mihai Stoica. Mai mult decât atât, imediat după operație Teodora a găsit o sumă impresionantă de bani în cont din partea omului de afaceri:

„Gigi este omul lângă care am trăit în ultimii ani și care mi-a fost alături în momente dificile, extra fotbal. A fost unul dintre singurii oameni care a venit lângă mine. Nu singurul, pentru că s-au mai oferit, dar nu aveau cu ce să mă ajute. El m-a obligat să mă ajute. Teodora s-a trezit cu o sumă imensă în cont, imediat după operație. Mi-a zis ‘Ce e asta? E o greșeală?’. I-am zis: ‘nu, e cadoul lui Gigi pentru tine, ca să fii puternică’”, a dezvăluit Mihai Stoica în emisiunea MM la FANATIK.

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Care a fost momentul în care Mihai Stoica a știut că prietenia cu Gigi Becali va fi veșnică

Deși este foarte recunoscător pentru ajutorul financiar pe care Gigi Becali i l-a oferit în acele momente de cumpănă, Mihai Stoica a povestit că altul a fost momentul în care a știut că legătura sa puternică cu Gigi Becali va fi veșnică: „Pentru mine, ca impact emoțional și chestie care m-a legat pe veci de Gigi, a fost altceva. Teodora începuse tratamentul, făcuse prima terapie și era radioactivă, nu avea nimeni voie să stea la cinci metri de ea. Gigi, când a văzut-o, a venit s-o ia în brațe. I-am zis ‘Stop, stop! Nu se poate! Este foarte periculos’. Eu nu am stat lângă ea atunci, iar el mi-a zis ‘du-te, băi, de aici’.

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A luat-o în brațe și i-a zis ‘vei fi bine, știu că vei fi bine. Ai credință și roagă-te’. El a ajutat oameni pe care nu-i cunoștea. Pentru Gigi, să trimită o sumă imensă în contul fetei prietenului lui, să zic că e normal și nici nu e un efort foarte mare din partea lui, dar să faci chestia asta… spune mult mai mult despre cine este el și despre fața asta pe care multă lume o știe, dar totuși prea puțină”, a mai declarat Mihai Stoica.

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