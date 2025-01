Cadoul pe care conducerea Petrolului i l-a făcut lui Adrian Mutu. Tehnicianul a scăpat de un mare stres

Adrian Mutu va debuta sâmbătă oficial pe banca Petrolului. Înaintea partidei cu Oțelul, programată în deplasare, tehnicianul de 46 de ani a primit o veste bună de la șefii clubului. El se va putea baza pe principalul marcator al echipei, atacantul Alexandru Tudorie.

Petrolul a refuzat o ofertă pentru Tudorie din China

Tudorie a fost unul dintre fotbaliștii curtați în această pauză competițională. El a avut o ofertă tentantă din Libia, pe care a refuzat-o din cauza imposibilității de a-și lua familia acolo. Libienii îi ofereau un salariu de trei ori mai mare, dar și o sumă importantă pentru club.

Pe ultima sută de metri, Tudorie a primit și o ofertă tentantă din China. Ar fi vrut să plece acolo, însă clubul s-a opus. În aceste condiții, fotbalistul de 28 de ani va rămâne sub comanda lui Mutu până la finalul sezonului.

A mai jucat de două ori în străinătate

Tudorie a venit la Ploiești în vara anului trecut. El jucase ultima dată la UTA, unde a avut evoluții modeste. La Ploiești, fotbalistul și-a regăsit pofta de gol. A marcat de opt ori, fiind golgheterul echipei. Tudorie este pe poziția a treia în topul marcatorilor din Superliga României.

Alex Tudorie a mai avut două experiențe în afara țării. A jucat în Ucraina, la Arsenal Tula, și în Arabia Saudită, la Al Adalah. Din punct de vedere sportiv, ele au fost mai degrabă eșuate. A jucat puțin și a marcat la fel de puțin la ambele echipe.

Mutu are probleme de lot înaintea debutului

Vestea rămânerii lui Tudorie la echipă este una foarte bună. În afara lui, Petrolul mai are un singur vârf de atac, pe Irobiso. Mutu are destule bătăi de cap înaintea primului meci al sezonului. Față de prima parte a sezonului, Petrolul l-a pierdut și pe Lukas Zima, plecat la FCSB.

Cum transferul lui Andrei Vlad a eșuat, Petrolul va trebuie să se descurce cu unul dintre cei trei goal-keeperi pe care îi are în lot. Linner, Eșanu și Bălbărău au fost folosiți alternativ în cantonamentul din Antalya, dar niciunul nu l-a impresionat pe noul antrenor. Toți trei vin după perioade lungi de inactivitate.

Suporterii l-au asigurat pe Mutu de sprijinul lor și au creat o atmosferă incendiară la antrenamentul echipei.

Petrolul este pe loc de play-off

„Sunt mulţumit că am ales Petrolul Ploieşti! Am făcut-o fiindcă eu cred în echipă şi, chiar dacă sunt unele probleme, băieţii au demonstrat pe teren că au un spirit foarte bun. Am venit, în primul rând, să ajut Petrolul. Aici nu este vorba despre bani. Am venit fiindcă respect acest club, oraşul şi galeria lupilor galbeni”, a spus Mutu într-un interviu pentru FANATIK, după semnarea contractului.

„Găzarii” ocupă în acest moment locul 6 în Superliga, ultimul care asigură prezența în play-off. Sub conducerea lui Mehmet Topal, echipa a strâns 31 de puncte în 21 de meciuri. Cu unul mai mult decât Sepsi și cu două peste Rapid.