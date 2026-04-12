”Cadoul” pe care Meme Stoica l-a primit de ziua lui, chiar de Paște, când a împlinit 50 de ani. Era la Jilava! ”Acolo au venit Rădoi, Gâlcă, Oli”

Mihai Stoica a făcut o serie de dezvăluiri crunte din perioada grea în care a fost după gratii. Managerul general al celor de la FCSB vorbește despre o Duminică a Paștelui din urmă cu mai bine de un deceniu. Aceasta a coincis cu ziua în care Meme împlinise 50 de ani. ”Cadoul” deloc plăcut pe care i l-au făcut cei de la Penitenciarul Jilava.

Meme Stoica dezvăluie ”cadoul” pe care l-a primit de ziua lui, chiar de Paște, când a împlinit 50 de ani. Era la Jilava

Pe 12 aprilie, chiar în Duminica Paștelui ortodox, Mihai Stoica va împlini 61 de ani. În emisiunea MM la FANATIK din 21 martie, managerul general al campioanei din SuperLiga, FCSB, a povestit o serie de întâmplări nu tocmai plăcute petrecute în urmă cu mai bine un deceniu, când se afla după gratii, la Jilava.

"cadoul" de care a avut parte din partea Penitenciarului Jilava. Deși în primă fază avusese o permisie de 3 zile, s-a decis în final ca "liberul" său să fie de doar o zi, adică Duminica Paștelui, când a picat și ziua sa de naștere.

”Am mai avut o singură aniversare de acest fel, care a nimerit în Duminica Paștelui, când am sărbătorit 50 de ani. Atunci am primit un ‘cadou’ din partea conducerii Penitenciarului (Jilava). Au fost propuse 3 zile permisie, dar mi s-a dat doar una. Acesta a fost ‘cadoul’. (n.r. Acesta a fost cadoul de ziua ta?) Da, mi s-a zis că e mai bine așa.

Nu a fost ceva în regulă din moment ce punctul de lucru mă propune cu 3 zile, iar eu ajung cu una. Dacă spuneți că a fost mai bine așa, atunci mai bine așa. Și a fost mai bine așa. Nu știu pentru cine. Atunci am sărbătorit aniversarea a 50 de ani cu părinții, care trăiau amândoi atunci, și cu un prieten care între timp mi-a devenit și fin. Și atât. Așa am sărbătorit. Ouă ciocnite, cozonac, fără alcool, că trebuia să mă întorc la penitenciar și nu puteam să revin dacă…”, punctează MM.

De ce ura Mihai Stoica aceste permisii

Întrebat cum trăia astfel de momente dificile în perioada în care era închis, mai exact aceste permisii, deloc. ”(n.r. E greu când ieși și știi că după 24 de ore trebuie să te întorci?) Mie nu îmi plăceau chestiile astea. Chiar nu-mi plăceau. Preferam să nu existe chestiile astea), spune Stoica.

”Mulți abia așteaptă. Spun asta pentru că nu te simțeai foarte bine afară, voiai să faci multe chestii deodată. Eu am mai avut și o scurgere de înfomații. Paparazzi așteptau afară. La un moment dat trimiteam mașina cu altcineva și cu o altă mașină, ascuns în spate, mergeam și eu, ca omul, să nu fiu văzut”, mai spune Meme.

Ce nume importante din fotbal l-au vizitat pe Meme Stoica la Jilava

În perioada grea în care a fost închis la Jilava, Mihai Stoica a fost vizitat de nume importante din fotbal. E vorba de actuali sau foști colaboratori de la FCSB. ”Și Mirel Rădoi a fost la mine, la Jilava, a fost și Costel Gâlcă, și Oli (n.r. Cosmin Olăroiu). Mirel și venise atunci, am mai vorbit una alta”, mai notează Stoica.

