Cadoul pe care Mircea Geoană l-a primit în direct și promisiunea legată de „Berlusconi” Copos

Mircea Geoană a fost invitatul special al lui Robert Niță la emisiunea FANATIK RAPID. La finalul ediției, fostul secretar general-adjunct al NATO a primit un cadou special de la fostul fotbalist, respectiv un tricou personalizat al echipei din Giulești.

Cu această ocazie, fostul candidat la alegerile prezidențiale din România a fost întrebat despre bunul său prieten George Copos, fostul patron al clubului alb-vișiniu, comparat într-o anumită perioadă de către suporteri cu marele Silvio Berlusconi.

Fostul președinte al PSD a apreciat că această comparație nu a fost deloc una deplasată la momentul respectiv și a ținut să sublinieze meritul omului de afaceri la dezvoltarea Rapidului modern.

De asemenea, Mircea Geoană a promis că va încerca de acum să îl convingă pe Copos să meargă din nou pe stadionul din Giulești pentru a urmări de la fața locului un meci al echipei sale de suflet.

Nu în ultimul rând, fostul Ministru de Externe al României a transmis și un mesaj special pentru toată suflarea rapidistă, de la acționarii și până la suporteri.

„Mulțumesc mult! Să îi mulțumesc și magazionerului, și sponsorilor. Încercăm. Eu cred că la un moment dat va simți nevoia să se descarce puțin. Încă o dată, și dincolo de Rapid, cred că a avea curajul să te bagi cu capul în față într-un moment complicat, cu un sport complicat, cu consecințe de multe ori neprevăzute, înseamnă mult curaj.

Pentru mine, și ca prieten, și ca lider, și ca om care a făcut pustiu de bine Rapidului, merită să-l apreciem și dacă are și el, cine este fără de păcat și cine este fără de greșeală, niciunul dintre noi nu suntem. Dar încercăm împreună, vedem.

(n.r. Dacă a fost George Copos într-adevăr Berlusconi din Giulești) Da, fără îndoială. Dacă ar fi avut și o televiziune în spate, cum a avut Berlusconi, atunci probabil că ar fi făcut și mai mult. Când spunea galeria, pe vremea când galeria îl susținea, Berlusconi din Giulești, nu era departe de adevăr.

Păstrând proporțiile, România e România, Italia e Italia, dar a făcut un lucru foarte bun pentru clubul ăsta. Și îi urez și lui Dan Șucu, și lui Victor Angelescu, celor care sunt apropiați de club, să ducă ștafeta asta mai departe. E un fenomen unic în România.

Sunt și alte echipe care au povești frumoase, amintiri frumoase și suporteri minunați. Nu e nimic exclusiv cu Rapidul, dar este un ceva acolo, care îl face frumos și atrăgător. Sper ca și generațiile de după noi, multe, multe, să ducă flacăra mai departe”, a fost mesajul transmis de Mircea Geoană cu această ocazie.