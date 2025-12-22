Sport

Cadoul perfect pentru micii sportivi! Editura FRF lansează al doilea volum – „Academia”, despre povestea fabuloasă a unui tânăr ce visează să devină fotbalist

În pragul sărbătorilor, Editura FRF lansează al doilea ei volum - „Academia”, care poate fi cadoul perfect pentru tinerii fotbaliști. Cum și de unde se poate achiziționa cartea
Ciprian Păvăleanu
22.12.2025 | 19:15
Cadoul perfect pentru micii sportivi Editura FRF lanseaza al doilea volum Academia despre povestea fabuloasa a unui tanar ce viseaza sa devina fotbalist
SPECIAL FANATIK
Editura FRF a lansat un volum inspirațional pentru tinerii fotbaliști! De unde se poate achiziționa „Academia”. Foto: Frf.ro
ADVERTISEMENT

Editura FRF a pregătit cadoul perfect pentru tinerii ce visează să devină fotbaliști! Părinții micilor sportivi vor putea achiziționa înaintea sărbătorilor al doilea titlu al editurii, numit „Academia”, în care se prezintă povestea excepțională a unui puști ce visează să ajungă fotbalist profesionist.

Editura FRF și-a lansat al doilea titlu

Editura FRF este un proiect al Federației Române de Fotbal ce își propune publicarea de cărți inspiraționale pentru tinerii ce reprezintă viitorul sportului românesc. Primul titlu al Editurii FRF a fost „Generația de Suflet”, o bandă desenată, realizată de Mihai Ionuț Grăjdeanu, ce a ilustrat drumul fantastic al României de la EURO 2024.

ADVERTISEMENT

După povestea de la turneul final din Germania, acum, cu câteva zile înainte de Crăciun, Editura FRF a lansat al doilea ei volum, numit „Academia”, o carte menită să aprindă motivația copiilor ce urmăresc povestea tânărului Leon. Acesta poate fi cadoul perfect de sărbători pe care părinții îl pot face micilor fotbaliști.

Despre ce este volumul „Academia”, semnat de T.Z. Layton

Al doilea titlu al Editurii FRF are nu mai puțin de 320 de pagini semnate de T.Z. Layton, autorul unei serii bestseller premiate, care sunt adaptate și pentru cinematografie. Layton este tată de fotbalist, fost antrenor al loturile de tineret și, bineînțeles, fan uriaș al fotbalului. Volumul este tradus și adaptat în limba română de Dorina Tătăran:

ADVERTISEMENT
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui...
Digi24.ro
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”

„Volumul urmărește parcursul emoționant al lui Leo, un băiat de 12 ani dintr-un orășel de provincie, care nu a văzut niciodată marea și nu a zburat vreodată cu avionul. Talentat la fotbal și plin de visuri, de la a deveni star rock sau vânător de dragoni, până la câștigarea aurului olimpic, Leo nutrește și dorința de a ajunge în fotbalul profesionist, fără să știe însă cum ar putea face acest pas decisiv.

ADVERTISEMENT
Ce a postat Mălina, cu câteva ore înainte să cadă de la etajul...
Digisport.ro
Ce a postat Mălina, cu câteva ore înainte să cadă de la etajul 7. Tragedia a depășit granițele României

Viața lui se schimbă radical în momentul în care este remarcat de un scouter și invitat într-un cantonament al echipei de juniori a clubului London Dragons, celebra academie a unui club din Premier League. Dintr-o dată, Leo se află în fața celei mai mari provocări din viața sa pentru că doar 11 din 200 de jucători vor fi selectați în echipă”, explică Federația Română de Fotbal pe site-ul frf.ro.

De unde se poate achiziționa volumul „Academia”

Al doilea titlu al Editurii FRF este realizat în colaborare cu arhicunoscuta librărie Cărturești și se poate găsi încă de acum în toate locațiile lor. Începând cu 2026, FRF anunță că volumul va putea fi achiziționat și din cele patru magazine Romania Store din Mega Mall – București, Mogoșoaia, Ploiești și Iași.

ADVERTISEMENT

„E cadoul perfect pentru toți copiii care iubesc fotbalul! Parteneriatul FRF – Cărturești are la bază promovarea educației și a lecturii în rândul copiilor și tinerilor, prin valorile comune ale sportului și culturii: echilibru, disciplină, inspirație și dorința de a evolua”, mai notează Federația Română de Fotbal.

Starul de la Galatasaray și-a arătat recunoștința pentru Gheorghe Hagi! Replica „Regelui” i-a...
Fanatik
Starul de la Galatasaray și-a arătat recunoștința pentru Gheorghe Hagi! Replica „Regelui” i-a înnebunit pe fanii turci
Rezultate SuperLiga, etapa 21. Universitatea Craiova – FK Csikszereda, de la 20:00. Cum...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 21. Universitatea Craiova – FK Csikszereda, de la 20:00. Cum arată echipele de start
Locul de vis unde a plecat în concediu Adelina, soția lui Cristi Chivu....
Fanatik
Locul de vis unde a plecat în concediu Adelina, soția lui Cristi Chivu. A imortalizat un apus superb
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Bomba lui Gigi Becali pe piața transferurilor: 'Îi dau 700.000 de euro salariu'
iamsport.ro
Bomba lui Gigi Becali pe piața transferurilor: 'Îi dau 700.000 de euro salariu'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!