Cadoul primit de Ion Țiriac din partea unui bărbat. A obținut un loc special în colecția miliardarului

Ion Țiriac a primit recent un cadou cu adevărat deosebit. Acesta are o semnificație aparte pentru istoria auto din România, drept urmare, miliardarul a decis să îi ofere un loc și în colecția sa.

Ion Țiriac a primit un cadou deosebit

Este bine cunoscut faptul că fostul mare tenismen are o pasiune pentru mașini. Și iată că un bărbat a decis să îi ofere acestuia un cadou deosebit. Este vorba despre o Dacia 1300 din 1973.

Modelul este unul deosebit pe care mulți și-l amintesc. Și inclusiv pentru Ion Țiriac, acesta are o valoare impresionantă. Drept urmare, mașina a ajuns chiar în expoziția sa privată, Țiriac Collection.

Menționăm faptul că miliardarul deține în jur de 400 de autoturisme deosebite. Iar muzeul său poate fi vizitat de oricine este pasionat de domeniul auto. Aici se regăsesc mașini de milioane de dolari, dar și altele sute de mii de euro.

Cine este bărbatul care i-a oferit lui Țiriac o Dacia 1300

Radu Merica este cel care a făcut acest gest. Este vorba despre un fost angajat al lui Ion Țiriac. Acesta a absolvit Facultatea de Chimie și Fizică din Iași, a studiat ulterior și în străinătate, iar mai apoi s-a angajat la Mercedes pe funcția de inginer. A urmat apoi un salt la compania rivală, BMW.

În 2001, Radu Merica a revenit în România și a primit funcția de Director General, CEO, Iar între el și celebrul milionar s-a legat o frumoasă relație de prietenie.

„Ion Țiriac mi-a promis că o să ajung milionar. Încă nu am ajuns acolo. Ajunsesem să nu mai pot dormi nopțile, să am coșmaruri. A fost o perioadă interesantă. Un sfat? Niciodată să nu puneți atât de mult suflet și în niciun caz să nu vă stricați calitatea vieții.

Niciun job nu merită așa ceva. Lăsăm stresul la serviciu. Atunci am și albit. Dar am reușit să fac destul de multe lucruri bune în perioada aceea de 5 ani”, a declarat Radu Merica, într-un interviu acordat în urmă cu mai mulți ani, potrivit .

Radu Merica a ocupat funcția de Director General al Grupului Țiriac până în 2005. Și iată că deși timpul a trecut, acesta nu a uitat de experiența sa și a ținut legătura cu faimosul miliardar.

Cum a reacționat Ion Țiriac

Ion Țiriac s-a arătat extrem de încântat de pe care l-a primit. Mai mult de atât, acesta a ținut să îi mulțumească fostului său angajat pentru gestul făcut. Cu atât mai mult în contextul în care a fost prima oară când a primit un astfel de cadou.

„I-am mulțumit mult și vestea proastă este că de la mine nu o mai ia înapoi. Am primit, e prima dată când primesc un cadou de la un prieten, după cea din Formula 1. Am căutat o Dacie originală.

Asta e din 1973, vă dați seama cum este, și o apreciez extraordinar de mult. Îmi e prieten de foarte, foarte mulți ani de zile. A fost și șeful meu (n.r. – șef în cadrul companiei lui), de altfel, domnul Merica. I-am mulțumit mult și da, vestea proastă e că de la mine nu o mai ia înapoi”, a declarat Ion Țiriac.