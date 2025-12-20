Cadoul primit de Leo Messi de la cea mai bogată familie din India. Valorează peste 1 milion de dolari

ADVERTISEMENT

A avut parte de o experiență inedită în urma căreia a plecat acasă cu multe amintiri. Iată care este, de fapt, cadoul pe care Leo Messi l-a primit de la cea mai bogată familie din India. Acesta valorează peste 1 milion de dolari.

Ce dar a primit Leo Messi de la cea mai bogată familie din India

Leo Messi s-a bucurat din plin de turneul său prin India, chiar dacă . A vizitat mai multe orașe, printre care se numără Kolkata, Hyderabad, Mumbai și New Delhi. Sportivul, în vârstă de 38 de ani, este recunoscător pentru această călătorie.

Celebrul jucător de fotbal, care evoluează pentru Inter Miami, a fost tratat ca un rege. Totul s-a întâmplat după ce a ajuns la Centrul Vantara Global Wildlife Rescue and Conservation din Jamnagar. Acesta îi aparține unui miliardar indian.

Proprietarul este Anant, fiul lui Ambani. Acesta face parte din cea mai bogată familie din Europa și nu este de mirare că starul a avut parte de o primire călduroasă. De asemenea, a primit un cadou complet neașteptat.

I-a fost înmânat un ceas ultra-rar. Accesoriul poartă denumirea de Richard Mille 003-V2 GMT Tourbillon „Asia Edition”, având un preț de vânzare uriaș. Potrivit , acesta costă peste 1,1 milioane de dolari.

Cum arată darul primit de Leo Messi

Leo Messi a apreciat cadoul impresionant primit de la cea mai bogată familie din India. Fotbalistul a fost surprins în timp ce poartă ceasul care reprezintă un model unic. La nivel mondial există doar 12 exemplare.

Accesoriul dispune de o carcasă din carbon negru și un cadran skeleton. E unul dintre cele mai bune create de brandul elvețian, fiind la mare căutare în rândul colecționarilor de pretutindeni. Cu siguranță, sportivul îl va păstra la loc de cinste.

Cunoscutul jucător de fotbal este un mare amator al ceasurilor. Starul argentinian este renumit pentru pasiunea sa pentru ceasuri exclusiviste. Cele achiziționate de acesta valorează peste 3 milioane de euro.

În colecția lui se găsesc mai multe ceasuri Patek Philipe. Modelul pe care-l poartă cel mai des este Nautilus. În concluzie, Leo Messi, care este câștigător de 8 ori al Balonului de Aur, preferă brandurile de lux.