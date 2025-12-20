Sport

Cadoul primit de Leo Messi de la cea mai bogată familie din India. Valorează peste 1 milion de dolari

Leo Messi, impresionat de gestul făcut de cea mai bogată familie din India. Darul primit de sportiv în cadrul turneului său este unul extrem de valoros.
Alexa Serdan
20.12.2025 | 15:04
Cadoul primit de Leo Messi de la cea mai bogata familie din India Valoreaza peste 1 milion de dolari
SPECIAL FANATIK
Ce cadou a primit Leo Messi de la cea mai bogată familie din India. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

A avut parte de o experiență inedită în urma căreia a plecat acasă cu multe amintiri. Iată care este, de fapt, cadoul pe care Leo Messi l-a primit de la cea mai bogată familie din India. Acesta valorează peste 1 milion de dolari.

Ce dar a primit Leo Messi de la cea mai bogată familie din India

Leo Messi s-a bucurat din plin de turneul său prin India, chiar dacă Argentina riscă să fie exclusă de la Cupa Mondială. A vizitat mai multe orașe, printre care se numără Kolkata, Hyderabad, Mumbai și New Delhi. Sportivul, în vârstă de 38 de ani, este recunoscător pentru această călătorie.

ADVERTISEMENT

Celebrul jucător de fotbal, care evoluează pentru Inter Miami, a fost tratat ca un rege. Totul s-a întâmplat după ce a ajuns la Centrul Vantara Global Wildlife Rescue and Conservation din Jamnagar. Acesta îi aparține unui miliardar indian.

Proprietarul este Anant, fiul lui Ambani. Acesta face parte din cea mai bogată familie din Europa și nu este de mirare că starul a avut parte de o primire călduroasă. De asemenea, a primit un cadou complet neașteptat.

ADVERTISEMENT
VIDEO De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania...
Digi24.ro
VIDEO De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania lui Călin Georgescu, în mijlocul scandalului

I-a fost înmânat un ceas ultra-rar. Accesoriul poartă denumirea de Richard Mille 003-V2 GMT Tourbillon „Asia Edition”, având un preț de vânzare uriaș. Potrivit Mirror, acesta costă peste 1,1 milioane de dolari.

ADVERTISEMENT
Cum l-a numit Donald Trump pe britanicul Anthony Joshua, după ce l-a făcut...
Digisport.ro
Cum l-a numit Donald Trump pe britanicul Anthony Joshua, după ce l-a făcut K.O. pe americanul Jake Paul

Cum arată darul primit de Leo Messi

Leo Messi a apreciat cadoul impresionant primit de la cea mai bogată familie din India. Fotbalistul a fost surprins în timp ce poartă ceasul care reprezintă un model unic. La nivel mondial există doar 12 exemplare.

Accesoriul dispune de o carcasă din carbon negru și un cadran skeleton. E unul dintre cele mai bune create de brandul elvețian, fiind la mare căutare în rândul colecționarilor de pretutindeni. Cu siguranță, sportivul îl va păstra la loc de cinste.

ADVERTISEMENT

Cunoscutul jucător de fotbal este un mare amator al ceasurilor. Starul argentinian este renumit pentru pasiunea sa pentru ceasuri exclusiviste. Cele achiziționate de acesta valorează peste 3 milioane de euro.

În colecția lui Leo Messi se găsesc mai multe ceasuri Patek Philipe. Modelul pe care-l poartă cel mai des este Nautilus. În concluzie, Leo Messi, care este câștigător de 8 ori al Balonului de Aur, preferă brandurile de lux.

Alex Dobre amenință FCSB înaintea derby-ului cu Rapid: „Nu ne mulțumește egalul. Țintim...
Fanatik
Alex Dobre amenință FCSB înaintea derby-ului cu Rapid: „Nu ne mulțumește egalul. Țintim cele 3 puncte!”
Valentin Mihăilă le-a pus gând rău turcilor! Atacantul român de la Rizespor visează...
Fanatik
Valentin Mihăilă le-a pus gând rău turcilor! Atacantul român de la Rizespor visează la Mondial. „Putem surprinde orice echipă”
Ce s-ar putea alege de proprietățile deținute de Răzvan Raț în Ucraina: ”Nu...
Fanatik
Ce s-ar putea alege de proprietățile deținute de Răzvan Raț în Ucraina: ”Nu mai dau rușii drumul la Donbas”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
ȘOCANT! Fost jucător al FCSB, scandal-monstru cu antrenorul: 'Ieși afară, nesimțitule!'
iamsport.ro
ȘOCANT! Fost jucător al FCSB, scandal-monstru cu antrenorul: 'Ieși afară, nesimțitule!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!