Cadoul promis a ajuns la Sorin Cârțu! FANATIK, gest special pentru omul-event al Universității Craiova: „E mișto să fii unic!“

Universitatea Craiova trăiește unul dintre cele mai frumoase momente din istoria clubului, după un sezon de poveste încheiat cu titlul de campioană și câștigarea Cupei României, iar la câteva zile după performanța care a readus eventul în Bănie, FANATIK i-a oferit un cadou special lui Sorin Cârțu, omul care a devenit unic în fotbalul românesc după ce a câștigat eventul alături de Universitatea Craiova din trei posturi diferite: jucător, antrenor și președinte.

FANATIK și-a respectat promisiunea făcută lui Sorin Cârțu

Povestea tabloului primit acum de Sorin Cârțu a început încă din luna decembrie. La finalul turului de campionat, într-un moment în care Universitatea Craiova încheia anul pe primul loc în SuperLigă și visa din nou la titlu. Atunci, i-am promis lui Sorin Cârțu că vom reveni cu un nou tablou dacă Universitatea Craiova va termina sezonul pe primul loc și va aduce titlul mult așteptat în Bănie.

Acum, la cinci luni distanță, promisiunea a fost respectată. După cucerirea campionatului și câștigarea Cupei României, FANATIK i-a oferit lui Sorin Cârțu un nou tablou simbolic, dedicat sezonului perfect realizat de Universitatea Craiova. Imaginea surprinde exact spiritul echipei din acest an: unitate, emoție, forță și sentimentul unui grup care a trecut împreună peste toate momentele dificile ale sezonului.

Vizibil emoționat, Sorin Cârțu a analizat atent tabloul și a explicat ce reprezintă pentru el imaginea care sintetizează sezonul istoric al Științei.

„Mulțumesc pentru tablou. El reprezintă ceea ce am arătat în acest an. Suntem toți strânși aici, adică unitate de grup. Suntem, poate, un exemplu pentru multe cluburi la cum am arătat anul acesta. Nu totul a fost doar lin, am avut și momente cu hop-uri serioase, dar mă bucur că am știut cum să le depășim, cum să le gestionăm. Iar acum s-a întâmplat ceea ce ne-am propus la începutul sezonului, să câștigăm campionatul. A venit și Cupa, un bonus mare pentru care nu vom spune niciodată nu”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Sorin Cârțu, unic în fotbalul românesc după eventul Universității Craiova

Pentru președintele Universității Craiova, bucuria acestui sezon are o încărcătură aparte. Dacă în trecut a trăit succesul din teren, ca jucător și antrenor, acum Cârțu a simțit emoția din postura de conducător al clubului, completând astfel o performanță unică în fotbalul românesc.

Sorin Cârțu a vorbit despre senzațiile care-l înconjoară după ce a devenit singurul om din România care a câștigat eventul cu aceeași echipă din postura de jucător, antrenor și președinte.

„E postura asta, că le-am făcut pe toate trei și am un entuziasm aparte. Sigur, când ești în postură de jucător, antrenor, trăirile sunt mult mai mari, diferite, dar și acum este un entuziasm deosebit, greu de explicat. E mișto să fii într-o postură de asta, de om de fotbal unic”, a mai spus Sorin Cârțu.

„Doar eu și Beckenbauer am făcut asta!” Sorin Cârțu, discurs emoționant după sezonul istoric al Craiovei

Sorin Cârţu a vorbit și la FANATIK SUPERLIGA despre performanţa de a câştiga eventul ca jucător, antrenor şi preşedinte.

„Ar mai fi Beckenbauer. Îl las pe el pe locul 1. Mă simt onorat, poate într-un fel, merit. Am pus foarte mult suflet şi în meseriile pe care le-am avut: ca jucător, ca antrenor. Mi-am sacrificat sănătatea, familia în multe momente. Poate au fost alţii mai îndreptăţiţi şi uite că mi s-a ivit mie această situaţie. De unde am fost ultimul antrenor care a reuşit eventul pentru Universitatea Craiova, acum sunt primul în România. Unde eram singurul antrenor care am luat campionatul după 90, acum suntem doi, că a venit şi reuşita lui Coelho. Eu ştiu că doar Beckenbauer a făcut asta.

Sunt mândru. Am fost foarte sincer în ceea ce a însemnat atitudinea mea ca jucător. Am făcut multe pentru echipa asta, mi-am făcut datoria ca atacant. Sunt al treilea golgheter după Oblemenco şi Cămătaru. Ca antrenor am vrut să ajut clubul şi să ridic valoarea jucătorilor. Domnul Rotaru a muncit mult, din 2013, de când e la echipa asta. Tot ce s-a întâmplat aseară e un merit cumulat. Acţionarii se înţeleg ca şi cum ar fi unul singur şi meritam. Mereu eşti tentat să spui că prezentul este mai frumos. Dar a fost o atmosferă peste cea de la Craiova Maxima. A fost o atmosferă diferită, dar nu am mai trăit aşa ceva. Mai e şi vârsta şi te impresionezi mai uşor”, a spus Sorin Cârţu.