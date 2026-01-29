News

Cadrele medicale prinse cu vaccinarea ”la chiuvetă” scapă de închisoare. Judecător: ”Nu fuseseră efectuate studii cu privire la efecte adverse”

Un judecător de la Tribunalul Târgoviște a scris într-o motivare că nu există dovezi că neadministrarea vaccinului anti-COVID a periclitat sănătatea pacienților, în timpul pandemiei
Daniel Coltuc
29.01.2026 | 08:12
Condamnări cu suspendare în cazul cadrelor medicale care au folosit metoda vaccinării ”la chiuvetă” / Foto: Hepta
O doctoriță de familie și o asistentă de la Spitalul Municipal de Urgență Târgoviște au primit pedepse cu suspendare după ce au fost prinse în timp ce introduceau în mod fraudulos adeverințe de vaccinare în sistemul național RENV, în timpul pandemiei de COVID-19.

Două cadre medicale au scăpat de închisoare după ce au vaccinat ”la chiuvetă” mai mulți pacienți

Georgiana D. (medic de familie) și Elena Simona I. (asistentă medicală) vor putea să practice în continuare profesiile pe care le dețin, potrivit unei hotărâri a Tribunalului Dâmbovița. Cele două au fost găsite vinovate pentru luare de mită și fals informatic și condamnate la 2 ani și 6 luni, respectiv 2 ani și 3 luni de închisoare cu suspendare, într-un celebru caz de vaccinare prin metoda ”la chiuvetă” din timpul pandemiei de COVID-19. În același timp, judecătorii le-au achitat de fals intelectual și acces ilegal la un sistem informatic.

Judecătorii de la Tribunalul Dâmbovița au aplicat pedepse orientate spre minimul legal, după ce au luat în considerare că cele două cadre medicale au avut o atitudine procesuală sinceră, și-au recunoscut parțial faptele și sunt persoane ”bine integrate social”.

Inculpatele nu au putut fi acuzate că au creat un pericol, pentru că ”nu fuseseră efectuate studii despre eficiența vaccinului”, spun judecătorii

Judecătorii susțin că nu există suficiente dovezi că cele două inculpate au periclitat sănătatea pacienților pentru că ”nu fuseseră efectuate studii cu privire la posibilele efecte adverse ale vaccinului”.

”La pronunţarea sentinţei, instanţa are în vedere şi împrejurările în care au fost comise faptele, e drept în vreme de pandemie, dar în condiţiile în care nu fuseseră efectuate studii cu privire la posibilele efecte adverse ale vaccinului care urma să fie administrat şi nici la eficienţa concretă a unui astfel de vaccin în combaterea răspândirii virusului SARS COV 2.

În aceste condiţii, nu se poate prezuma că prin neadministrarea vaccinului s-ar fi periclitat în vreun fel sănătatea presupuşilor vaccinaţi sau că ar fi fost creat vreun pericol public de natură medicală”, spun judecătorii în motivarea consultată de FANATIK.

Cele două femei pot lucra în continuare în domeniul medical: ”Situația pandemică s-a încheiat”

În ceea ce privește interzicerea exercitării dreptului de a ocupa funcția sau de a exercita profesia ori activitatea de care s-au folosit pentru săvârșirea infracțiunilor, magistrații spun că ”nu există în mod obiectiv riscul de a le repeta cu atât mai mult cu cât situaţia pandemică de la momentul săvârşirii faptelor respective a încetat”.

Doctorița și asistenta din Târgoviște au fost surprinse în timp ce primeau sume de bani cuprinse între 800 și 1.200 de lei pentru eliberarea în fals a unor certificate de vaccinare anti-COVID și înscrierea acestora în registrul național de vaccinări.

Cele două femei au fost descoperite după cu ajutorul unui investigatoare sub acoperire. Potrivit datelor din dosar, aceasta ”a primit asigurări de la ambele inculpate că nu i se va administra vaccinul anti-COVID, fiindu-i prezentate și anumite reacții adverse ale vaccinului”.

După ce au fost prinse, cele două au susținut că au acceptat să elibereze documente care atestau vaccinarea unor pacienți care se temeau de vaccinare și de eventualele reacții adverse.

Cadrele medicale, obligate să lucreze la arhiepiscopie și la salubritate

În afară de pedepsele cu suspendare, cele două inculpate vor presta câte 120 de zile de muncă în folosul comunității la Arhiepiscopia Bucureștilor, respectiv Direcția Salubritate Târgoviște. Ele trebuie să mai achite cheltuieli judiciare în valoare de 4.000 de lei, iar sumele din mită (2.600 de lei, respectiv 800 de lei) au fost confiscate.

Decizia Tribunalului Dâmbovița nu este definitivă și poate fi atacată cu apel, în decurs de 10 zile de la comunicare.

