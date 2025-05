Cafu, vizită de senzație la Academia Gheorghe Hagi! Dublul campion mondial, impresionat de ce a găsit la Ovidiu

. Cafu, fostul mare fotbalist brazilian, a făcut o scurtă vizită la baza de pregătire din Ovidiu și s-a declarat impresionat de investițiile făcute de omul numărul unu de la Farul Constanța.

Cafu l-a vizitat pe Gică Hagi la Ovidiu

La Ovidiu a ajuns nimeni altul decât dublul câștigător al Cupei Mondiale, Cafu. Fostul mare fotbalist a făcut o scurtă vizită în baza de pregătire. El a schimbat câteva cuvinte cu Gheorghe Hagi, așa cum anunță Farul Constanța într-un comunicat oficial.

„Întâlnire de legendă la Constanța între Gheorghe Hagi, cel mai mare fotbalist român din toate timpurile, și Cafu, cel mai selecționat jucător din istoria naționalei Braziliei și dublu câștigător al Cupei Mondiale.

La inițiativa sponsorului principal al formației noastre, Superbet, fostul căpitan al Braziliei a petrecut mai mult de 30 de minute vizitând Academia de Fotbal Hagi și muzeul dedicat lui Gheorghe Hagi. Cafu s-a declarat încântat de investiția făcută la Ovidiu de managerul tehnic al Farului, a făcut schimb de tricouri cu acesta și s-a întâlnit cu jucătorii de la prima echipă”, au scris cei de la Farul.

Cariera de vis a lui Cafu

Cafu are un CV de invidiat. Fostul mare fundaș a câștigat Campionatul Mondial în două rânduri cu Brazilia. A triumfat și în Champions League, pe vremea când juca la AC Milan, și are o Cupă în Italia cu AS Roma.

Brazilianul are nu mai puțin de 143 de selecții pentru prima reprezentativă a țării sale, pentru care a înscris 5 goluri. El este considerat unul dintre cei mai buni fundași dreapta din istoria fotbalului mondial.