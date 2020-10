David Caiado și Goran Karanovic s-au întors la Hermannstadt după ce au jucat doar un meci la FCSB. Ei ar fi trebuit să rămână cel puțin până la finalul turului de campionat la clubul lui Becali.

Cei doi jucători trimiși de Sibiu în ajutorul echipei lui Becali, lovite puternice de Covid-19 înaintea meciului din Europa League cu Slovan Liberec. Karanovic s-a accidentat după doar opt minute și a fost schimbat, în timp ce Caiado nu s-a remarcat cu prea multe pe teren.

Luni, 26 octombrie, cei doi fotbaliști vor putea fi folosiți de tehnicianul Ruben Albes în duelul pe care FC Hermannstadt îl va avea de disputat în deplasare, cu FCSB.

Caiado și Karanovic au primit 10.000 de euro pentru cele opt zile în care au fost la echipa lui Becali

Fotbaliștii Sibiului au luat 10.000 de euro pentru un meci, lucru fără precedent în fotbalul românesc, dar după ratarea calificării în grupele Europa League, ei nu au dorit să mai rămână la FCSB. S-au întors la Hermannstadt și pot fi pe teren la meciul din această seară, mijlocașul Caiado având cele mai mari șanse să fie titular.

Dacă s-ar fi calificat, fotbaliștii ar mai fi putut lua 20.000 de euro de la Gigi Becali, care era disperat să ajungă în grupele Europa League, pentru a salva bugetul echipei pe acest an.

FCSB poate urca pe locul doi cu o victorie la Hermannstadt, în timp ce sibienii ar urca pe locul 5 dacă ar reuși să obțină cele trei puncte, deși vin după două remize și nu au mai câștigat din etapa a cincea.

Caiado convins de discuția cu Toni Petrea să se întoarcă la Sibiu, deși semnase cu FCSB până în vară

Se pare că mediul de la FCSB și presiunile patronului nu au fost pe placul celor doi jucători, care au revenit la Sibiu și pot juca împotriva roș-albaștrilor la aproximativ o lună de când evoluau pentru roș-albaștrii în Europa League.

Caiado a vorbit despre transferul la FCSB și a declarat că o discuție cu antrenorul Toni Petrea l-a făcut să se întoarcă la Hermannstadt: ,,Discuția cu Toni Petrea m-a convins să plec”, deși semnase contract până în vară, la finalul sezonului.

Concurența foarte mare pe postul său și anunțul lui Petre că nu va juca prea mult, a fost un semnal destul de clar pentru portughez: ,,Am semnat un contract până la finalul sezonului acolo, acesta este adevărul. Dar am avut o discuție cu antrenorul în ziua în care am plecat și mi-a transmis că ar vrea să se bazeze pe mine până la finalul sezonului, pentru că sunt un jucător cu experiență, dar mi-a spus că posibilitatea să joc nu era foarte mare”, a declarat Caiado pentru gsp.ro.

