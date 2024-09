„Câinele de rasă” Dennis Politic rupe tăcerea în Fanatik: „Dinamo e un club enorm, dar visez să joc la Manchester United!”

Accidentat la meciul din deplasare cu Poli Iași, Dennis Politic a lipsit mai bine de o lună din echipa lui Dinamo la partidele din SuperLiga sau Cupa României. Acum și-a revenit, a reintrat în programul de pregătire al echipei, iar

Interviu premium cu Dennis Politic, „câinele de rasă” al lui Dinamo: „În Anglia îmi spuneau Politici, ca și cum aș fi croat”

„Ajung fotbaliști cei care sunt obsedați de fotbal”. Asta i-a rămas întipărit în minte lui Dennis Politic de la Sir Alex Ferguson. Cum l-a întâlnit, cum s-a format în Anglia, cum a ajuns la Dinamo, ce vise are, care îi sunt prioritățile în viață și multe, multe alte aspecte inedite ale carierei sale, în interviul exclusiv care urmează.

Dennis, Politic e un nume neobișnuit. În copilăria ta brașoveană sau după ce ai plecat în Anglia ți-a creat vreodată inconveniente?

– Nu… Într-adevăr, toată lumea reacționează un pic mai ciudat când aud de numele Politic. Se uită așa, gen, „chiar e numele tău?”. În Anglia îmi stâlceau puțin numele. Îmi ziceau „Politici”, 😊 ca și cum aș fi croat.

Prima ta amintire legată de fotbal?

– Îmi aduc aminte cum a venit antrenorul de la CSM Codlea după mine… jucam un tenis de picior cu prietenii mei în cartier… cartierul Măgurii… Și a vrut să vorbească cu tatăl meu să mă ia la fotbal. Eram un pic speriat, circumspect, pentru că mi se spusese să nu vorbesc cu străinii. Aveam 8 ani, l-am dus acasă, unde era tata. Au discutat și a doua zi m-am dus să mă antrenez cu grupa de ’98 pentru că nu aveau grupă de 2000. M-am antrenat cu cei mai mari, asta a fost prima mea amintire.

„Când eram mic mă uitam la Chipciu și visam să ajung ca el! Acum joc contra lui!”

Prima minge?

– Îmi aduc aminte la FC Brașov, după ce am stat aproximativ un an la CSM Codlea, a trebuit să ne aducem fiecare mingi de acasă. Veneam cu mingea și plecam cu mingea de la antrenament, fiecare aveam numărul pe minge, eu aveam „11”. Și cu echipamentul era la fel. Fiecare cu ce echipament avea, așa erau condițiile atunci. Am stat la FC Brașov de la 9 la 12 ani, după care am plecat în Anglia.

Cu cine țineai când erai mic?

– Cu FC Brașov, în primul rând. Acolo am crescut și mergeam la toate meciurile. Acolo visam să debutez, mă uitam cu admirație la fotbaliștii care erau pe teren. Îmi aduc aminte și acum că erau Alexandru Mateiu, Alexandru Chipciu…. Era tânăr, abia debutase și el la FC Brașov, dar era printre cei mai buni… Mi se pare incredibil să joc acum contra lui! Când eram mic mă uitam la el și visam să ajung ca el, să joc în Liga 1. Din străinătate țineam cu , pentru că eram mare fan Ronaldo. Ronaldo s-a mutat la Real Madrid și am ținut cu Real Madrid. Eu țineam, practic, cu Ronaldo.

Singurul selectat din 1.000 de copii, la 12 de ani, de Academia lui Manchester United! „Mi s-a părut de pe altă planetă”

Manchester United la 12 ani. Cum te-au descoperit?

– Am avut un prieten bun de familie în Anglia, care m-a înscris la o școală de fotbal de vară. M-am dus cu tata, am stat o săptămână acolo. Din 1.000 de copii, câți au fost, pe mine m-au selectat să vin la un trial de două săptămâni la Academia lui Manchester United! Le-a plăcut de mine și m-au acceptat la Academie. A fost o fericire enormă! Am simțit că am ajuns fotbalist. Mi se părea că sunt în altă lume față de FC Brașov. Când m-am dus în Anglia și am văzut ce terenuri de antrenamente au, că îți dau ei echipamentul, îți dădeau ghete… Toți aveau ghete la fel, mingile erau de acolo, nu trebuia să venim cu ele de acasă. Mi s-a părut de pe altă planetă. Era altă lume, fără niciun fel de discuție.

Tata cum a reacționat? Avea băiat fotbalist la Manchester United…

– Sigur a fost foarte mândru. El încă are așteptări mari de la mine… și a avut de când eram mic. A văzut potențial în mine, cred că de-asta a și decis să-mi dea șansa să mă duc la acel trial. A fost o bucurie pentru ai mei și mă bucur că i-am făcut mândri.

În Anglia am plecat cu ambii părinți. Au hotărât să renunțe la job-urile pe care le aveau aici, lucrau la Pompieri amândoi, și să meargă după mine. Să-mi ofere această șansă, să joc în Anglia. Nu e așa de ușor să renunți, să ieși din „structuri”. Să lași totul în spate. Tocmai de-asta le sunt foarte recunoscător. Avem o relație extraordinară și acum. Au făcut sacrificii foarte mari pentru mine.

Unde sunt ei acum?

– Deocamdată sunt tot în Anglia. S-au stabilit acolo, se simt bine. Cariera mea e mereu în mișcare.

Primul contact cu Anglia? Nu fotbalistic, cu viața de zi cu zi din Manchester…

– Primele două-trei luni au fost puțin mai grele, până m-am obișnuit cu colegii, cu limba. Apoi am început să mă descurc foarte bine și cu engleza, fiind acolo la școală zi de zi între englezi. Colegii de la școală au aflat că joc la Manchester United și am devenit, cumva, foarte popular în școală. Jucam la Manchester United și toți încercau să-mi fie prieteni.

Dennis Politic: „Îmi place să se joace mai mult pe instinct decât pe tactică. Să se joace fotbal, nu șah”

Ce post îți place să joci?

– Cel mai confortabil mă simt în extremă stânga. Eu plecasem inițial în Anglia pe postul de mijlocaș central. Acolo am jucat la FC Brașov, acolo am jucat și când m-am dus la Manchester United. La 14 ani m-am dus la Bolton, timp de 7 ani, și am schimbat poziția pe teren. Era căpitanul de la Bolton de la grupa mea de vârstă care juca mijlocaș central. Antrenorul, pentru că voia să ne folosească pe amândoi, m-a mutat pe mine bandă stânga. De-atunci am început să-mi dezvolt mai mult calitățile de jucător de bandă. Am o relație foarte bună cu fostul căpitan de la Bolton, încă vorbesc cu el.

După Anglia, ai plecat puțin în Italia, la Cremonese. Cum ți s-a părut, prin comparație, fotbalul italian?

– Am fost șase luni la Cremonese. Știam că e mult mai tactic fotbalul italian și într-adevăr așa este, foarte tactic și foarte lent, lipsește creativitatea, intensitatea. Mie îmi place mai mult să se joace pe instinct decât pe tactică foarte multă. Să se joace fotbal, nu șah! Din punctul meu de vedere, cel mai frumos fotbal și cel mai spectaculos este cel din Anglia. De-aia îmi doresc să ajung să joc acolo din nou, unde m-am simțit cel mai bine.

Primul meu hat-trick? Senzațional, un vis! Eram la Port Vale, am bătut pe Shrewsbury cy 4-0! Goluri destul de frumoase, dar și o noapte specială. Cronica celor de la Shrewsbury a început cu «Dennis Politic ne-a dat 3 goluri» – Dennis Politic

„Știam că Dinamo abia promovase, dar tot este o emblemă a fotbalului românesc”

Cum a venit oferta de la Dinamo?

– Rămăsesem liber de contract, mi se terminase contractul la Cremonese și agentul meu, Cătălin Sărmășan, a luat legătura cu cei de la Dinamo. M-a sunat domnul Gabriel Glăvan.

Te-a surprins?

– M-a surprins, nu mă așteptam. Dar am fost foarte plăcut surprins. M-a sunat apoi antrenorul Ovidiu Burcă. Am avut o discuție cu el și chiar am simțit că este decizia cea mai bună să vin aici.

Știai că Dinamo nu e într-o situație fericită?

– Știam, știam, tocmai ce promovase. Urmărisem meciurile pe care le jucaseră ei la baraj cu FC Argeș, să văd unde vin, să știu la ce să mă aștept. Eram foarte interesat, normal, să văd situația din momentul respectiv. Știam că nu mai e Dinamo care se bătea altădată la titlu, tocmai ce promovaseră din Liga 2, dar era, și este tot Asta a cântărit foarte mult în venirea mea aici.

Te întorceai din Anglia în România…

– Mă întorceam din Anglia în România, dar, din punctul meu de vedere, nu era un pas înapoi. Decât să mă duc în alte țări, unde nu cunosc nimic, m-am întors acasă. Într-o țară pe care o cunosc, unde vorbesc limba. Într-adevăr, chiar mă simt ca acasă aici, mă simt foarte bine.

Ai tăi cum au reacționat?

– Am discutat pe toate părțile transferul ăsta… La momentul respectiv, când a venit Mi se pare că este o rampă de lansare foarte bună… SuperLiga și un club de talia lui Dinamo. A cântărit mult faptul că am vorbit cu Ovidiu Burcă. Am simțit că sunt dorit, tocmai de-asta am și venit. Dinamo este un club enorm!

„Nu mă așteptam să ne batem la retrogradare, dar am crezut și am sperat din toată inima”

Cum ai trăit primul sezon tău sezon la Dinamo?

– Sincer, a fost mai greu decât mă așteptam. Știam că tocmai ce promovaseră din Liga 2, dar nu mă așteptam să ne batem la retrogradare. Situațiile grele ne formează și ne dezvoltă ca oameni, ne maturizează. Eu m-am simțit foarte bine sezonul trecut. Am avut un sezon bun. Mă bucur că ne-am salvat, ne-am atins obiectivul de a rămâne în prima ligă.

Ai crezut mereu în salvare?

– Bineînțeles! Am crezut și am sperat din toată inima.

Ai avut un moment de cumpănă în care ai zis „dacă retrogradăm, ce fac?”.

– Nu, normal că îți pui problema, dar nici nu am vrut să iau în calcul varianta asta. Ar fi însemnat ceva foarte rău și pentru mine, și pentru club. Nimeni nu își dorește să retrogradeze. Tocmai asta vreau să spun. Mă bucur că ne-am salvat sezonul trecut, iar în acest sezon se vede o îmbunătățire. Se vede deja alt fotbal și că suntem o echipă mult mai bună.

Și-a cunoscut soția pe Instagram! „Nebunia îndrăgostelii” a dat roade pe 29 iulie!

Ai o fetiță de trei săptămâni, să-ți trăiască în sănătate și pace… Când ți-a spus soția că e însărcinată?

– Trecuse perioada de Crăciun și Revelion, zilele acelea când avem pauză, și plecasem în Turcia cu echipa, în cantonamentul de iarnă. Diana aflase în perioada în care eu eram plecat. Eu nu știam, dar ea a așteptat și mă bucur că a așteptat până când m-am întors din cantonament. Când am ajuns acasă, îmi pregătise surpriza, cu hăinuțe de bebe pe pat, cu suzete. Am rămas foarte șocat, sincer. Bucuria a fost enormă!

Când s-a născut fetița?

– Pe 29 iulie. O cheamă Maia Sofia.

Voi v-ați căsătorit de tineri. Cum v-ați cunoscut?

– Ne-am cunoscut prin Instagram, prin social media. Am avut prieteni comuni și așa am început să vorbim, să ne vedem. Eu eram în Anglia, iar Diana era la Facultatea Politehnică, la București. Aveam meci sâmbătă, zburam sâmbătă seara după meci. Veneam, mă vedeam cu ea o zi și după aia mergeam înapoi, că luni dimineața trebuia să fim la antrenament. Asta e nebunia îndrăgostelii, ca să spun așa.😊

Ce facultate a terminat Diana?

– Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice. Eu nu știu dacă eu aș fi reușit s-o termin, sincer…

„Ar fi o onoare să fiu antrenat de Mircea Lucescu!”

Consideri că, odată cu schimbarea antrenorului la echipa națională, ai mai multe șanse de a fi convocat?

– Nu știu dacă am mai multe șanse. Șansele mi le creez eu singur prin ceea ce fac. Dacă eu sunt sănătos în primul rând, pentru că despre asta este vorba, fac treabă bună și îmi ajut echipa. Suntem într-o perioadă bună, stăm bine în clasament. Dacă dau goluri, pase decisive, cu siguranță voi fi chemat.

Mircea Lucescu a mai venit pe la Dinamo și anul trecut. L-ai cunoscut? Ați vorbit?

– Nu am apucat să vorbesc cu dânsul. A venit la Săftica, a venit și a vorbit cu noi înainte de barajul din sezonul trecut. A avut un discurs în fața noastră, dar n-am apucat să vorbesc cu dânsul „unu la unu”.

Cum ar fi să fii antrenat de Mircea Lucescu?

–

Cum îl vede căpitanul pe antrenorul Kopic? „Foarte… Foarte… Foarte”

Grupul format la Dinamo… deși acum au venit mulți jucători… definește-l printr-o calitate. Una, cea mai importantă.

– Energie! Dar mai trebuie un cuvânt: entuziasm, având în vedere că au venit mulți jucători tineri, majoritatea suntem tineri. Dar avem și echilibru. Avem câțiva jucători experimentați și avem nevoie de asta într-un grup. Avem mulți jucători tineri care au „foame” de fotbal, au energie și entuziasm. Cred că de-aici și începutul nostru foarte bun de sezon.

Cum e omul Zeljko Kopic?

– Foarte muncitor. Își pune sufletul pentru echipă. Este foarte serios, dar în același timp glumește cu jucătorii, atunci când mai ieșim. Am avut seri în care am fost împreună la cină cu echipa. Este un om foarte bun.

Dacă ai vreo problemă tu, Dennis, te duci la dânsul?

– Mă duc la el și chiar recent. Apropo de nașterea fetiței mele și că trec printr-o perioadă mai sensibilă. Dânsul a avut o discuție cu mine și mi-a spus dacă am nevoie să vorbesc cu el sau dacă am nevoie de o zi liberă pentru ceva anume să mă duc fără probleme. Asta arată că-i pasă de jucători.

Cum te simți când îți scandează galeria „câinilor” numele?

– Mă simt onorat și foarte, foarte fericit. Mă bucur că am reușit să am un impact pozitiv în echipă în sezonul trecut și în acest sezon. Sper să-i fac cât mai bucuroși pe fani și să revin cât mai repede pe teren.

În Anglia ți s-a întâmplat vreodată?

– Da, îmi scandau și în Anglia numele. Dar „Politici”… 😊

Nu mă gândesc și nu mă văd la o altă echipă în România. Deocamdată, sunt foarte fericit aici, la Dinamo. De-aici mi-ar plăcea să plec direct afară – Dennis Politic

De ce colegii de la Dinamo îl consideră pe Dennis „contabilul” echipei

Băieții din vestiar susțin că ești „contabilul” echipei. Suni după meciuri să întrebi când intră bonusurile pe card….

– 😊😊😊 Cred că am preluat această sarcină odată cu banderola în acest sezon. Ei mă văd responsabil în a comunica direct cu Mister sau cu Andrei Nicolescu despre bonusuri.

Care sunt cei mai buni prieteni ai tăi de la Dinamo?

– Mă înțeleg bine cu toată lumea. Avem un grup unit, dar mereu sunt persoane cu care te înțelegi mai bine. Mă înțeleg foarte bine cu Costin, mă înțeleg foarte bine cu Opruț, cu Cîrjan. Sunt noi, da, dar, așa cum eu am fost primit foarte bine când am venit în sezonul trecut la Dinamo, și eu încerc să-i primesc bine de fiecare dată pe cei noi, să-i integrez foarte repede. De-asta cred că s-au adaptat foarte bine și Cîrjan, și Opruț. E important să te primească cineva bine.

La Dinamo sunt condiții bune, salariile sunt plătite la zi. Ăsta e un lucru pe care l-aș schimba în fotbalul românesc, ca salariile să fie plătite la zi. Este important pentru jucător să aibă liniște, stabilitate financiară – Dennis Politic

Autoanaliză pe plusuri și minusuri

Care sunt calitățile tale și unde crezi că mai trebuie să lucrezi?

– Îmi place să cred că am calități la finalizare, în ultima treime de teren. Pot să spun că sunt destul de rapid în execuție. Nu am o viteză ieșită din comun, dar am destulă… Tehnica pot să spun că este o calitate bună, driblingul în regim de viteză, și îmi folosesc ambele picioare destul de bine. Din câte am arătat până acum, dau goluri și cu stângul, și cu dreptul. Nu este o problemă cu ce picior trag.

Ce ai vrea să-ți îmbunătățești?

– Aș vrea în primul rând să rămân sănătos. Eu încerc să fac tot ce ține de mine să rămân sănătos, apropo de accidentările care mai apar. Mă consider destul de profesionist. Încerc să dorm bine noaptea, să mă hrănesc bine. Încerc să-mi fac activarea, în fiecare zi sunt în sală. Asta nu ține numai de mine, dar aș dori să-mi îmbunătățesc constanța în joc. Știu că este foarte importantă. Nu pot să dau goluri sau assisturi în fiecare meci, dar să am performanță bună meci de meci, constanță în joc.

Meciul perfect: victorie, gol, assist. Și să fie… o finală!

Cum arată meciul perfect pentru Dennis Politic? Nu contează la cine joacă și cu cine joacă.

– Meciul perfect este să câștigăm… finala. 😊 Și eu să dau gol și assist. Să fie „trei într-una”, victorie, gol și assist. Dacă ar fi și într-o finală, cum am spus, ar fi cireașa de pe tort.

Ziua perfectă în afara fotbalului?

– Împreună cu familia. Să am o zi liberă, să ies să mă plimb cu familia, cu soția, acum și cu fetița. Mie îmi place să călătoresc destul de mult. O zi la plajă, o zi la mare, o zi de relaxare.

Exemplul Ronaldo sugerat de Alex Ferguson

Prima întâlnire cu Sir Alex Ferguson?

– Cum să uit așa ceva?! Aveam impresia de la televizor că e mai micuț de statură, dar este destul de înalt. De obicei noi jucam sâmbăta. A venit la academie să se uite la unul dintre meciurile noastre. Mi-aduc aminte că l-am văzut pe margine. Vă dați seama că a fost ceva „Wow” să vezi pe cineva în realitate, cineva pe care-l vezi doar la televizor. Am avut o ședință cu el toată echipa și ne-a spus, printre altele, că ajung fotbaliști cei care sunt obsedați de fotbal. Asta mi-a rămas până în ziua de azi. Trebuie să fii obsedat de fotbal ca să ajungi la nivel înalt. Cred că îl avea în vedere pe Cristiano Ronaldo, cu siguranță, când ne-a spus asta.

Visul meu de fotbalist ar fi să ajung să joc în Premier League. Asta ar fi apogeul, ăsta ar fi visul meu. Mi-aș dori la Manchester United, echipa asta o iubesc de când sunt mic. Și îmi doresc foarte mult să joc la echipa națională, bineînțeles, ca orice fotbalist român. Când va fi cazul, voi merge la națională cu cea mai mare mândrie – Dennis Politic

Un-doi la firul… sincerității

Foden sau Bellingham?

– Foden.

Mbappe sau Haaland?

– Mbappe

Pep Guardiola, Carlo Ancelotti sau Jurgen Klopp?

– Pep Guardiola.

Ce campionat crezi că ți s-ar potrivi?

– Premier League.

Muzica preferată?

– Ascult Worship Songs.

Formația preferată?

– Hillsong.

Genul de film preferat?

– Thriller/Mister. În ultimul timp îmi plac filmele inspirate din fapte reale.

Actorul preferat?

– Denzel Washington, Mark Wahlberg.

Mașina visată?

– Lamborghini Urus.

Munte sau mare?

– Mare, mie-mi place la apă.

Vara sau iarna?

– Vara.

Mâncarea preferată?

– Cartofii prăjiți.

Desertul preferat?

– Tiramisu.

Băutura preferată?

– Caramel Frappuccino, pe lângă apă, pe care o beau cel mai mult.

Dintre alcoolice?

– Nu prea beau alcool.

Locul visat la pensie?

– La munte, la Brașov. Înapoi acasă, la aer curat. Acolo e cel mai frumos. Să am casa mea, să am o familie sănătoasă și fericită. Pentru mine ar fi suficient.

„Dumnezeu este pe primul loc în viața mea, este hrană pentru suflet”

Ai avut vreodată nevoie de psiholog?

– Nu, eu sunt un băiat credincios, mă încred mereu în Dumnezeu. Acolo îmi găsesc pacea, liniștea și puterea.

Cum L-ai descoperit pe Dumnezeu?

– În primul rând din familie. Așa am crescut. Părinții și bunicii sunt credincioși. Sunt mare, nu-mi mai spun părinții ce să fac, îmi iau propriile decizii și am considerat că asta este cea mai bună cale, de a-L iubi pe Dumnezeu și de a încerca să fac voia Lui. Sunt de religie reformată, baptist.

Dumnezeu înseamnă mai mult decât fotbal?

– Mult mai mult decât fotbal. Dumnezeu este pe primul loc în viața mea.

Mergi des la biserică?

– Cât de des pot. Când n-am meciuri sau când am cantonamente nu pot. Când pot, încerc să merg. Simt nevoia și cred că este foarte benefic în apropierea de Dumnezeu. Este hrană pentru suflet. Dacă noi n-am mai mânca din punct de vedere fizic, vom slăbi. La fel și din punct de vedere spiritual.

Ai avut momente în care oamenii au luat în derâdere credința ta? Te-a deranjat cineva vreodată cu o remarcă ironică?

– Nu neapărat în față. Am mai avut momente în care nu neapărat că m-au luat în derâdere, dar am avut o dezbatere… sau măcar conversații. Nu bag în seamă aceste lucruri și Dumnezeu ne cheamă să răspundem cu dragoste la aceste situații. Eu știu că am ales calea cea bună și mă țin de ea cu toată inima!

„Sănătatea, credința, familia, fotbalul sunt înaintea banilor în prioritățile mele”

Banii sunt importanți pentru toată lumea. Unde pui tu banii, unde îi așezi în viața ta?

– Banii intră destul de… jos în prioritățile mele. Sunt Dumnezeu, familia, fotbalul înaintea banilor. Banii sunt importanți, nu sunt fariseu, dar nu sunt cei mai importanți. Cea mai importantă este sănătatea, apoi credința, apoi relația cu familia. Banii sunt importanți pentru că îți pot oferi o anumită libertate și anumite momente de fericire. Dacă n-ai avea bani, nu ai putea să mergi într-o vacanță cu familia, nu ai putea să ieși la un restaurant. Repet, sunt importanți, dar nu sunt cei mai importanți din viața mea.

2027 este anul în care expiră contractul lui Dennis Politic cu Dinamo

750.000 de euro este cota de piață a lui Dennis Politic, conform Transfermarkt

3 goluri a marcat Dennis Politic pentru Dinamo în acest sezon, în cele 5 partide în care a fost folosit de Zeljko Kopic