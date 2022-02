Câinele Ouka, celebru pe internet. Cum a învățat să zboare cu parapanta

Câinele Ouka din rasa Samoyed a devenit celebru pe internet.

Un francez și-a învățat animalul de companie să zboare cu parapanta, iar primul filmuleț postat în mediul online a adunat aproape 150 de milioane de vizualizări.

Shams a povestit cum a reușit să-și învețe câinele să zboare împreună cu el.

Câinele Ouka face senzație pe internet după ce a învățat să zboare cu parapanta. Imaginile postate pe conturile de socializare au uimit o mulțime de oameni. Shams, stăpânul lui Ouka, a povestit cum a început totul.

Acesta a spus ca a avut nevoie de aproape două luni de antrenamente pentru a-și învăța cel mai bun prieten să zboare cu parapanta. Primul filmuleț pe care l-a postat a adunat aproape 150 de milioane de vizualizări.

“Primul videoclip pe care l-am făcut a adunat în jur de 150 de milioane de vizualizări. Probabil, pentru majoritatea oamenilor este ceva incredibil, ceva ce nu am mai văzut niciodată”, a spus francezul

I’ll stop wittering on about a flying dog after this – BUT the hype is real. OUKA CAN LITERALLY FLY!

Here’s a little taster of his genius.

— Tom Brada (@TomBrada1991)