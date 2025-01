Jucătorii lui Dinamo exultă după 3-1 cu Unirea Slobozia. Ce au spus Abdallah și Cîrjan despre lupta la titlu

a fost meciul de vineri seară în care oaspeții au plecat cu toate cele 3 puncte. Hakim Abdallah și Cătălin Cîrjan au reacționat la finalul partidei de la Clinceni.

Hakim Abdallah vrea cu Dinamo în play-off

Hakim Abdallah a făcut un meci excepțional contra ialomițenilor. Vârful din Madagascar , marcând câte un gol în ambele reprize.

După meci, vârful dinamovist a reacționat vizibil fericit după ce a reușit să marcheze din nou și a mărturisit că își dorește ca Dinamo să ajungă în play-off pentru a lupta ulterior la titlu.

„Trebuie să arătăm pe teren că ne merităm locul de play-off!”

„E un sentiment foarte plăcut, am venit aici să luăm cele 3 puncte. Misiunea a fost îndeplinită, bonusul e că am reușit să înscriu de două ori și să ajut echipa.

(n.r. E un nou început pentru tine?) În Antalya am spus că vreau să revin la nivelul meu obișnuit. Acum sunt bine, trebuie să fiu pregătit să joc în astfel de meciuri. Cel mai important este că am câștigat, mai puțin important că am marcat eu.

(n.r. Puteți să câștigați titlul?) Noi trebuie să arătăm pe teren că ne merităm locul de play-off. Noi nu vrem să vorbim despre campionat. Luăm fiecare meci în parte, să ajungem în play-off și mai vedem”, a spus Hakim Abdallahh conform

„Se simte foarte bine! Suntem neînvinși”

Cătălin Cîrjan a reacționat și el la capătul partidei câștigate de echipa sa. Tânărul mijlocaș a ieșit puțin șifonat din acest meci, însă bucuria victoriei l-a făcut să uite de lovitura primită pe teren. Fotbalistul a mărturisit că el și colegii săi sunt gata pentru meciurile tari care urmează până la finalul sezonului regular.

„E foarte greu cu astfel de echipe. Pe final au jucat 5-4-1. Din păcate, cred că acel gol din prima repriză ne-a afectat puțin, apoi am făcut 1-1. Ne-a fost teamă că nu mai putem marca.

Am făcut jocul nostru, mister ne-a încurajat de pe margine, am ținut de minge și am reușit să îi desfacem. Am simțit la acel corner că am primit un cot în gură, dar s-a dat gol și nu mai contează ce a fost.

Se simte foarte bine. Suntem neînvinși de multe meciuri, este foarte bine, continuăm să muncim. Am început anul foarte bine și ne dorim să o ținem tot așa în următoarele meciuri.

„Suntem pregătiți pentru ce urmează. Sperăm să facem suporterii fericiți!”

Suntem pregătiți pentru ce urmează. Suporterii au fost incredibili și azi, am simțit că am jucat ca acasă și le mulțumim că sunt alături de noi la fiecare meci și sperăm să îi facem fericiți.

Eram puțini dezamăgiți după prima repriză, dar eram încrezători că îi putem desface. Ne-am creat ocazii și suntem bucuroși că au venit golurile pe final și am luat toate cele 3 puncte”, a spus și Cătălin Cîrjan după Unirea Slobozia – Dinamo 1-3.