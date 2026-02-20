„Câinii” iau cu asalt Arena Naţională pentru Rapid – Dinamo: „S-ar putea să fim mai mulţi decât ei!” Câte bilete s-au vândut 

ADVERTISEMENT

Rapid – Dinamo se va disputa pe Arena Națională, dar cel mai mare stadion din țară nu va fi plin la derby-ul din etapa a 28-a din SuperLiga. astfel că roș-albii speră să domine fondul sonor.

Câte bilete s-au vândut la Rapid – Dinamo

Rapid – Dinamo e programat în etapa a 28-a din SuperLiga. Meciul de pe Arena Națională are loc sâmbătă, 21 februarie, de la ora 20:30. Până în dimineața zilei de vineri, la derby se vânduseră doar 10.000 de bilete,

ADVERTISEMENT

„Din ce știu eu, din tabăra noastră, primele două inele sunt sold out. Și s-a deschis al treilea inel. Nu am alte informații. Probabil o să fim noi mai mulți”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Dinamo n-a mai bătut-o pe Rapid din 2015

Dinamo e în căutarea primei victorii în fața Rapidului din ultimii 11 ani. „Câinii” nu s-au mai impus în fața rivalilor din Giulești din 11 aprilie 2015. Echipa lui Zeljko Kopic vrea să se răzbune și pentru rezultul din turul sezonului regulat. Atunci, Rapid s-a impus cu 2-0, deși a expediat un singur șut pe poarta „câinilor”. Alb-vișiniii s-au impus prin golurile marcate de Eddy Ghanore (autogol) și Cristi Manea.

ADVERTISEMENT

„E o bornă pe care trebuie să o bifăm, cel puțin din perspectiva mea. Eu mi-am propus niște borne, până acum le-am bifat. O victorie împotriva Rapidului e o bornă foarte, foarte importantă pentru a spune că ești într-adevăr o pretendentă la titlu în anul acesta.

ADVERTISEMENT

Eu sper să fie chestia asta. Să le dea un boost, dar nu cred că au nevoie suplimentară. E un derby și se simte altfel un derby”, a adăugat președintele lui Dinamo.