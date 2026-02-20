„Câinii” iau cu asalt Arena Naţională pentru Rapid – Dinamo: „S-ar putea să fim mai mulţi decât ei!” Câte bilete s-au vândut 

Rapid – Dinamo se va disputa pe Arena Națională, dar cel mai mare stadion din țară nu va fi plin la derby-ul din etapa a 28-a din SuperLiga. Fanii gazdelor nu s-au înghesuit la bilete, astfel că roș-albii speră să domine fondul sonor.
Rapid – Dinamo e programat în etapa a 28-a din SuperLiga. Meciul de pe Arena Națională are loc sâmbătă, 21 februarie, de la ora 20:30. Până în dimineața zilei de vineri, la derby se vânduseră doar 10.000 de bilete, dintre care 4000 au fost achiziționate de fanii „câinilor”.
„Din ce știu eu, din tabăra noastră, primele două inele sunt sold out. Și s-a deschis al treilea inel. Nu am alte informații. Probabil o să fim noi mai mulți”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.
Dinamo e în căutarea primei victorii în fața Rapidului din ultimii 11 ani. „Câinii” nu s-au mai impus în fața rivalilor din Giulești din 11 aprilie 2015. Echipa lui Zeljko Kopic vrea să se răzbune și pentru rezultul din turul sezonului regulat. Atunci, Rapid s-a impus cu 2-0, deși a expediat un singur șut pe poarta „câinilor”. Alb-vișiniii s-au impus prin golurile marcate de Eddy Ghanore (autogol) și Cristi Manea.
„E o bornă pe care trebuie să o bifăm, cel puțin din perspectiva mea. Eu mi-am propus niște borne, până acum le-am bifat. O victorie împotriva Rapidului e o bornă foarte, foarte importantă pentru a spune că ești într-adevăr o pretendentă la titlu în anul acesta.
Eu sper să fie chestia asta. Să le dea un boost, dar nu cred că au nevoie suplimentară. E un derby și se simte altfel un derby”, a adăugat președintele lui Dinamo.