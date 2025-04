„Câinii” își ling rănile după Rapid – Dinamo 1-0: „Nu ne așteptam să intrăm cu 3 eșecuri în play-off”

După , echipa lui Zeljko Kopic a ajuns la 3 înfrângeri consecutive și e pe locul 6 în play-off. „Câinii” au acum 26 de puncte, cu unul mai puțin decât rivala de sub Podul Grant.

Rapid – Dinamo 1-0. A treia înfrângere la rând a „câinilor”: „Astea sunt scuze”

Dinamo a pierdut toate meciurile din play-off. La Cluj, cu CFR (1-3), , și în deplasare, cu Rapid (0-1). În partida cu alb-vișiniii, dinamoviștii au arătat parcă mai rău ca niciodată.

„Suntem foarte dezamăgiți. Ne-am creat ocazii, ca în meciurile trecute. Ei au jucat pe contraatac. Am avut 1-1, Perica cu portarul. Am încercat, puteam fi mult mai agresivi, în prima repriză am fost moi.

Astea sunt scuze, dacă zicem de absențe, doar că ne-am creat ocazii în a doua repriză. Ne vom antrena mai bine.

Nu ne așteptam să fie așa, cum nimeni nu se aștepta să fim în play-off. În repriza a doua am avut un rol mai avansat, îmi doream mai mult din acest meci. Mă simt bine oriunde mă pune mister să joc.

La începutul campionatului toți ziceau că ne vom lupta la retrogradare. Noi intrăm pe teren și dăm totul. Și ei sperau și noi speram, nu ne așteptam să intrăm cu 3 eșecuri în play-off”, a declarat Cătălin Cîrjan, după Rapid – Dinamo 1-0.

Următorul meci al lui Dinamo în play-off e programat în etapa a 4-a a play-off-ului, acasă, cu Universitate Cluj. Duelul va avea loc sâmbătă, 12 aprilie, de la ora 20:00.