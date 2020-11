Dinamo a pierdut al cincilea meci consecutiv, scor 1-2, pe terenul Viitorului. „Câinii roșii” nu se regăsesc, însă jucătorii au un război de dus și împotriva minciunilor conducerii. Ante Puljic a explicat protestul din meciul cu Viitorul.

Căpitanul „câinilor” se declară dezamăgit total de atitudinea conducerii față de jucători și de promisiunile neonorate de către oficialii alb-roșii. De asemenea, Puljic este total devastat și de evoluțiile echipei sale.

Și Deian Sorescu s-a declarat trist după încă o înfrângere și a vorbit despre necesitatea ca jucătorii și antrenorul să facă front comun pentru a scoate echipa din criză.

„Câinii roșii”, protest cu banderole albastre. Căpitanul Ante Puljic a explicat totul

Cinci înfrângeri consecutive nu a mai avut Dinamo în sezonul regular al Ligii 1 de foarte mult timp, iar situația este întâlnită chiar în sezonul în care suporterii sperau ca echipa lor să revină în fruntea campionatului. Odată cu venirea spaniolilor din conducere și cu jucătorii aduși cu surle și trâmbițe din străinătate, se spera ca Dinamo să poată să se lupte din nou pentru locurile ce asigură prezența în cupele europene.

Numai că lucrurile nu merg deloc bine la formația din șoseaua Ștefan cel Mare, iar căpitanul Ante Puljic a explicat ce se întâmplă la echipă și de ce lucrurile merg atât de prost. Croatul din apărarea lui Dinamo a explicat și înfrângerea cu Viitorul.

„Acest club și suporterii nu merită ce se întâmplă. Azi am jucat binișor, am avut ocazii la înceutul meciului, au avut și ei o șansă în prima repriză. Dar în a doua repriză au înscris repede, apoi s-a făcut 2-0 și a fost dificil. E încă o înfrângere, nu e ușor pentru nimeni, dar trebuie să îmergem mai deparet. Nu îmi vine să cred că suntem pe acest loc în clasament. Azi am făcut niște greșeli și am fost pedepsiți. Sunt foarte supărat și dezamăgit.

Cred că azi nu meritam să pierdem, dar asta este. În fiecare meci, facem o greșeală, iar adversarii înscriu. Când nu facem noi erori, mai greșește arbitrul. Ceva e foarte ciudat, nu știu să explic, cred că e și ghinion.

Dar e real ce se întâmplă, nu putem fugi de situație, trebuie să muncim și să încercăm să câștigăm meciul viitor. Nu e ușor pentru Cosmin Contra, e dezamăgit și el, dar vestiarul e cu el. Din punctul meu de vedere, e un antrenor bun și o persoană bună. Dar nu știu ce să zic, dar în astfel de situații singura soluție e să facem ceva diferit, să dam mai mult”, a explicat Puljic la Digisport.

Căpitanul dinamovist a vorbit și despre problemele dintre jucători și conducere, acuzată că nu aduce banii promiși în așa fel încât să poată fi achitate toate restanțele financiare de la club. Puljic a explicat și de ce jucătorii au purtat banderole albastre la meciul cu FC Viitorul.

„Sigur că e importantă și situația financiară, dar vorbim între noi în vestiar și cu staff-ul și vrem să jucăm bine, să facem treabă. Nu să fim pe locul ăsta. Dar da, banderola albastră a fost forma noastră de protest. Nu e doar despre bani, e și despre promisiuni, despre situație în general. Am decis cu toții să facem acest mic protest”, a explicat croatul.

Dezamăgire totală și pentru Deian Sorescu: „Doar Cosmin Contra e alături de noi”

Folosit astăzi pe postul de fundaș dreapta, Deian Sorescu a vorbit și el despre ce s-a întâmplat cu Dinamo atât în meciul de la Ovidiu, cât și în celelalte înfrângeri din debutul sezonului. Sorescu susține că doar jucătorii și antrenorul pot redresa situația, însă subliniază că numai Contra este alături de ei, sugerând că cei din conducere sunt lipsiți de interes.

„Avem discuții după fiecare meci, chiar dacă pierdem sau câștigăm. Din păcate, în acest start de acmpionat am pierdut de multe ori. E o frustrare, pentru că azi am reușit un joc bun, am avut ocazii. Știam că Viitorul e o ecihpă bună, care pasează, i-am blocat de multe ori, dar acesta este fotbalul. Dacă nu înscrii la momentul potrivit, te pedepsește. E apăsător și e frustrant că pierdem.

E al treilea an al meu aici și nu vreau să fac aceleași greșeli ca anul trecut, dar din păcate nu avem ce face. Nu avem timp să ne plângem. Trebuie să ridicăm capul și noi, cei vechi, și cei nou veniți să arătăm că suntem bărbați și să înțelegem că nu e de joacă cu acest club. Nu găsim nicio explicație pentru ce se întâmplă. Avem jucători de calitate, dar nu ne putem arăta adevărata valoare până acum. V-am spus, ne lipsește răutatea. Ne lipsește dorința și doar așa vor veni victoriile. Nu putem câștiga fără dorință și răutate.

Nu vreau să vorbesc despre bani. Nu pot să vorbesc despre situația clubului, sunt alți oameni în măsură să facă asta. Ar fi o pierdere mare pentru noi Cosmin Contra, pentru că doar el e alături de noi și ne transmite dorință și răutate. Sunt probleme, trebuie să mergem mai departe. Și în alte părți sunt probleme, poate chiar mai mari, așa e fotbalul”, a declarat Sorescu.