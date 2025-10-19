Sport

„Câinii”, scenografie spectaculoasă în Dinamo – Rapid! Cum au răspuns giuleștenii

Show total în Dinamo - Rapid. Galeria gazdă a pregătit o coregrafie cu totul specială. Giuleștenii i-au enervat pe rivali. Momentul de reculegere nu a fost respectat.
Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu
19.10.2025 | 20:59
Scenografia afișată de suporterii lui Dinamo înainte de meciul cu Rapid. Foto: FANATIK
Derby-ul etapei cu numărul 13 din Superliga României are parte de o atmosferă de vis. Peste 35 de mii de spectatori sunt prezenți în tribune la Dinamo – Rapid, iar galeria „câinilor roșii” a pregătit o scenografie de zile mari. Din păcate, însă, a existat și un moment neplăcut înainte de lovitura de start.

Scenografia afișată de Peluza Cătălin Hîldan în meciul Dinamo – Rapid

Interesul pentru derby-ul dintre Dinamo și Rapid a fost unul uriaș. Ambele echipe se aflau excelent în clasamentul Superligii înainte de lovitura de start, iar suporterii și-au luat din timp măsuri pentru a fi prezenți în tribune și a-și susține favoriții.

La fel cum se întâmplă la majoritatea derby-urilor pe care Dinamo le joacă pe Arena Națională, cel mai mare stadion al țării, suporterii „Câinilor Roșii” au făcut spectacol. Peluza Cătălin Hîldan a fost colorată în culorile clubului din Ștefan cel Mare.

Mesajul ales de suporteri a fost unul destul de simplu: „Peluza Cătălin Hîldan, Dinamo București”. Și giuleștenii se bucură de o prezență numeroasă în sectoarele oferite de organizatori. În debutul partidei a fost un adevărat război al galeriilor.

Scenografia afișată de suporterii lui Dinamo înainte de meciul cu Rapid. Foto: FANATIK
Minutul de reculegere nu a fost respectat de giuleșteni. Cum a reacționat galeria lui Dinamo

A existat și un moment tensionat înainte ca arbitrul să fluiere lovitura de start. Giuleștenii nu au respectat momentul de reculegere pentru Flavius Domide, fostul mare fotbalist care s-a stins din viață cu doar câteva zile în urmă, iar dinamoviștii i-au huiduit copios.

Giuleștenii nu au pregătit o scenografie pentru duelul cu Rapid. În schimb, Bocciu, liderul galeriei Rapidului, a revenit pe Arena Națională și organizează tot ce se întâmplă în Peluza Vișinie.

Echipele de start la Dinamo – Rapid:

Dinamo: Epassy – Sivis, Boateng, Stoianov, Opruț – Milanov, Gnahoré, Cîrjan – Armstrong, Pop, Musi
Rezerve: Ailesei, Karamoko, Tabuncic, Perica, Bordușanu, Mihai, Kyriakou, Caragea, Toader, Alvarez, Bărbulescu, Mărginean
Antrenor: Zeljko Kopic

Rapid: Aioani – Manea, Pașcanu, Kramer, Bădescu – Keita, Gojković – Christensen, Dobre, Petrila – Koljic
Rezerve: Stolz, Bolgado, Braun, Onea, Hromada, Vulturar, Grameni, Pop, Micovschi, Baroan, Jambor
Antrenor: Costel Gâlcă

Ultimele rezultate directe dintre Dinamo și Rapid:

  • Dinamo – Rapid 0-0, 12.05.2025
  • Rapid – Dinamo 1-0, 06.04.2025
  • Dinamo – Rapid 0-0, 22.12.2024
  • Rapid – Dinamo 1-1, 18.08.2024
