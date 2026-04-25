Zeljko Kopic, indicii despre viitorul său înainte de Dinamo – Rapid: „Doar trofeele vor conta!”

SuperLiga revine după ce, la mijlocul săptămânii, au avut loc semifinalele Cupei. Dinamo se pregătește de derby-ul cu Rapid, acasă, pe care îl va juca duminică, 26 aprilie, de la ora 21:00. Zeljko Kopic a prefațat primul meci al „câinilor” din returul play-off-ului în cadrul unei conferințe de presă. Stai pe site-ul nostru pentru a fi la curent cu toate informațiile importante legate de echipa din „Ștefan cel Mare”.

Zeljko Kopic a spus care este starea din vestiarul lui Dinamo înainte de derby-ul cu Rapid

Dinamo vine după o bătălie crâncenă cu Universitatea Craiova, . „Câinii” au ratat șansa de a lupta pentru singurul trofeu pentru care o mai puteau face în acest sezon, iar dezamăgirea din vestiarul echipei nu a fost ascunsă de Zeljko Kopic. Antrenorul bucureștenilor a spus care este atmosfera de la echipa lui, însă a mai declarat și că este pregătit să pună capăt perioadei de 11 ani în care Dinamo nu a mai câștigat cu rivala Rapid.

„E o dezamăgire după rezultatul final, nu am ajuns în finală. Am luat gol în final de meci, deși am jucat un fotbal bun și am avut un joc foarte bun. Am avut discuții despre ce s-a întâmplat, e normal. Nu putem spune că nu suntem dezamăgiți. Acum, focusul este pe meciul cu Rapid. Încercăm să ne recuperăm fizic, mental, dar mai ales emoțional. Energia noastră trebuie să meargă către meciul de mâine.

Karamoko nu este încă pregătit. În meciul cu Craiova am fost nevoiți să facem schimbări foarte devreme. Mâine dimineață o să vedem situația finală a fiecărui jucător și vom decide cine va începe meciul din primul minut. În campionatul României orice este posibil. E cazul să câștigăm, mereu ne spunem asta. Am pregătit meciul”, a spus inițial antrenorul croat.

Zeljko Kopic și-a avertizat rivalele din campionat. Indicii despre viitorul său la Dinamo

, Dinamo nu dezarmează. Zeljko Kopic a spus clar că formația lui va lupta în ultimele etape rămase din acest sezon pentru clasarea pe unul dintre locurile care să le permită participarea în preliminariile cupelor europene în stagiunea următoare. De asemenea, Kopic a mărturisit că va începe pregătirile pentru sezonul următor în care Dinamo va lupta pentru trofee.

„Puteam obține rezultate mai bune în multe meciuri. Trebuie să acceptăm situațiile, să pregătim jocurile și să fim pregătiți pentru orice scenariu. N-am nicio ambiție suplimentară cu o anumită echipă. Avem 5 finale de jucat, iar prima este cu Rapid și este foarte importantă. Luptăm pentru cupele europene, dar din sezonul următor va conta doar lupta pentru trofee. După două sezoane în play-off, doar trofeele vor conta și asta ne va motiva să facem și lotul pentru următorul sezon!”, a mai spus tehnicianul lui Dinamo.

