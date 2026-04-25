Zeljko Kopic, indicii despre viitorul său înainte de Dinamo – Rapid: „Doar trofeele vor conta!”

Dinamo vrea să facă uitată ratarea calificării în finala Cupei. Zeljko Kopic a vorbit înainte de derby-ul cu Rapid din campionat și a spus cu ce gânduri abordează finalul sezonului.
Mihai Dragomir
25.04.2026 | 13:45
Ce a spus Zeljko Kopic înainte de Dinamo - Rapid, în etapa 6 din play-off-ul SuperLigii. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
SuperLiga revine după ce, la mijlocul săptămânii, au avut loc semifinalele Cupei. Dinamo se pregătește de derby-ul cu Rapid, acasă, pe care îl va juca duminică, 26 aprilie, de la ora 21:00. Zeljko Kopic a prefațat primul meci al „câinilor” din returul play-off-ului în cadrul unei conferințe de presă. Stai pe site-ul nostru pentru a fi la curent cu toate informațiile importante legate de echipa din „Ștefan cel Mare”.

Zeljko Kopic a spus care este starea din vestiarul lui Dinamo înainte de derby-ul cu Rapid

Dinamo vine după o bătălie crâncenă cu Universitatea Craiova, echipa care a eliminat-o în semifinalele Cupei chiar pe Arena Națională. „Câinii” au ratat șansa de a lupta pentru singurul trofeu pentru care o mai puteau face în acest sezon, iar dezamăgirea din vestiarul echipei nu a fost ascunsă de Zeljko Kopic. Antrenorul bucureștenilor a spus care este atmosfera de la echipa lui, însă a mai declarat și că este pregătit să pună capăt perioadei de 11 ani în care Dinamo nu a mai câștigat cu rivala Rapid.

„E o dezamăgire după rezultatul final, nu am ajuns în finală. Am luat gol în final de meci, deși am jucat un fotbal bun și am avut un joc foarte bun. Am avut discuții despre ce s-a întâmplat, e normal. Nu putem spune că nu suntem dezamăgiți. Acum, focusul este pe meciul cu Rapid. Încercăm să ne recuperăm fizic, mental, dar mai ales emoțional. Energia noastră trebuie să meargă către meciul de mâine. 

Karamoko nu este încă pregătit. În meciul cu Craiova am fost nevoiți să facem schimbări foarte devreme. Mâine dimineață o să vedem situația finală a fiecărui jucător și vom decide cine va începe meciul din primul minut. În campionatul României orice este posibil. E cazul să câștigăm, mereu ne spunem asta. Am pregătit meciul”, a spus inițial antrenorul croat.

VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de...
Digi24.ro
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de dronă. MApN: „Este un incident grav”

Zeljko Kopic și-a avertizat rivalele din campionat. Indicii despre viitorul său la Dinamo

Cât timp U Cluj și U Craiova se vor duela atât pentru Cupă cât și pentru titlu, Dinamo nu dezarmează. Zeljko Kopic a spus clar că formația lui va lupta în ultimele etape rămase din acest sezon pentru clasarea pe unul dintre locurile care să le permită participarea în preliminariile cupelor europene în stagiunea următoare. De asemenea, Kopic a mărturisit că va începe pregătirile pentru sezonul următor în care Dinamo va lupta pentru trofee.

Întrebată despre Cristi Chivu, Diletta Leotta nu s-a ferit de cuvinte
Digisport.ro
Întrebată despre Cristi Chivu, Diletta Leotta nu s-a ferit de cuvinte

„Puteam obține rezultate mai bune în multe meciuri. Trebuie să acceptăm situațiile, să pregătim jocurile și să fim pregătiți pentru orice scenariu. N-am nicio ambiție suplimentară cu o anumită echipă. Avem 5 finale de jucat, iar prima este cu Rapid și este foarte importantă. Luptăm pentru cupele europene, dar din sezonul următor va conta doar lupta pentru trofee. După două sezoane în play-off, doar trofeele vor conta și asta ne va motiva să facem și lotul pentru următorul sezon!”, a mai spus tehnicianul lui Dinamo.

  • 5 este locul ocupat de Dinamo în play-off înainte de meciul cu Rapid
  • 31 de puncte au „câinii” după primele 5 runde din play-off
Adrian Ilie, accidentare gravă chiar pe stradă: ”Am fractură la metatarsian! L-am scutit...
Fanatik
Adrian Ilie, accidentare gravă chiar pe stradă: ”Am fractură la metatarsian! L-am scutit pe Hagi de o convocare”
PAOK Salonic – OFI Creta, live video în finala Cupei Greciei. Răzvan Lucescu,...
Fanatik
PAOK Salonic – OFI Creta, live video în finala Cupei Greciei. Răzvan Lucescu, protagonist!
Cum poate deveni Cristi Chivu campion cu Inter în weekendul viitor. Toate calculele...
Fanatik
Cum poate deveni Cristi Chivu campion cu Inter în weekendul viitor. Toate calculele pentru primul titlu al românului în Serie A. Update
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
