Caio Ferreira, show pe internet după Hermannstadt – FC Argeș 0-1. A intrat live pe Facebook direct de pe teren. Video

Caio Ferreira, marcatorul unicului gol din Hermannstadt - FC Argeș 0-1, a făcut show pe Facebook, direct de pe gazon, imediat după meci. Ce a transmis brazilianul
Ciprian Păvăleanu, Cristian Măciucă
26.09.2025 | 22:53
Caio Ferreira, show pe internet după Hermannstadt - FC Argeș 0-1. A intrat live pe Facebook direct de pe teren. FOTO: sportpictures.eu

Bogdan Andone a reușit să facă minuni cu nou-promovata FC Argeș. Piteștenii au urcat pe locul secund după o nouă victorie în campionat, iar singurul marcator din partida cu FC Hermannstadt a dat tonul distracției după meci, direct de pe gazon.

Caio Ferreira, show în direct de pe gazon după FC Hermannstadt – FC Argeș 0-1

FC Argeș trăiește un vis în SuperLiga României până în acest moment. Nou-promovați pe prima scenă a fotbalului românesc, piteștenii au un parcurs incredibil după 11 etape și se poziționează pe locul secund în campionat.

Vineri după-amiază, „vulturii violeți” au ieșit victorioși din duelul ce a deschis runda cu numărul 11, unde au întâlnit formația condusă de Marius Măldărășanu, FC Heramnnstadt. Unicul gol al partidei a fost marcat de Caio Ferreira, unul dintre remarcații lui FC Argeș din acest sezon.

Fostul golgheter din campionatul Moldovei a demonstrat, încă o dată, că brazilienii nu sunt numărul unu doar la fotbal, ci și la distracție. Atacantul lui FC Argeș a dat tonul sărbătorii, alături de galerie, cântând: „Argeșu-i echipă mare, e sărbătoare!”, deși pronunția versurilor nu era punctul său forte.

De asemenea, el a spus câteva cuvinte către toți suporterii piteșteni: „Această victorie demonstrează puterea acestui grup. Haide FC Argeș!”, a transmis sud-americanul printr-un live pe Facebook, direct de pe gazon.

Caio putea ajunge la Dinamo, însă Andrei Nicolescu a fost sceptic în privința lui

Caio Ferreira, jucătorul ce face senzație în noul sezon de SuperLiga, putea să ajungă la Dinamo, însă inconstanța sa din anii anteriori i-au făcut pe oficialii clubului să-și ridice mai multe semne de întrebare în privința brazilianului.

„Pe Caio îl știam și noi, dar a fost un semn de întrebare la ce sezoane anterioare făcuse el. Avea doar un sezon constant, înainte era prin ligile de amatori. Din acest punct de vedere nu a fost urmărit mai atent. Evident, există un mic regret”, a declarat Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, în exclusivitate pentru FANATIK.

