Caius Covrig, extravaganță de 150.000 de euro. Fostul sportiv s-a logodit într-o locație spectaculoasă

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Fostul sportiv de performanță Caius Covrig s-a logodit cu aleasa inimii sale. A ales o locație spectaculoasă pe care puțini îndrăgostiți o iau în calcul, dorind să aibă parte de un eveniment aparte și memorabil.

Caius Covrig, cerere în căsătorie într-un loc remarcabil

Caius Covrig (30 ani) se numără printre . Fostul jucător de baschet, care a făcut evoluat în Statele Unite ale Americii, are afaceri de succes și conturile pline. O duce excelent și în plan sentimental, de curând marcând un moment special în relație.

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Fostul sportiv, care a fost , a oferit detalii incendiare despre povestea de dragoste pe care o trăiește de ani buni. În luna septembrie și-a luat inima în dinți și a organizat o cerere în căsătorie demnă de un film romantic. A căutat mai bine de 3 luni o locație care să-l cucerească.

Lacul Como a fost prima opțiune a organizatorului de evenimente, însă nu și a lui. Milionarul a vrut ceva cu totul spectaculos, astfel că a ales să facă acest pas într-un templu situat deasupra Mediteranei. Când a văzut coloanele, munții și Sa Foradada în fundal, în Son Marroig, în Deià, Mallorca, a simțit că a găsit ceea ce căuta.

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Această locație a impresionat-o inclusiv pe iubita sa, Teodora Bunea. De asemenea, Caius Covrig a dorit ca frumoasa blondină să poarte un inel de logodnă unicat. Fostul sportiv nu s-a uitat deloc la bani și a cheltuit 150.000 de euro pentru bijuteria de lux. Inelul dispune de un diamant de 4,3 carate, iar piatra ar fi fost achiziționată la o licitație.

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„Pentru mine cererea în căsătorie nu putea să fie doar un moment frumos sau o imagine spectaculoasă. Am vrut să aibă o poveste, să însemne ceva și să fie într-un loc pe care să-l asociem pentru tot restul vieții cu noi doi. Teodora este omul care mi-a fost alături și la bine și la greu”, a spus fostul baschetbalist, pentru .

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Caius Covrig: ”Cea mai frumoasă femeie pe care am văzut-o vreodată”

„În viața mea există foarte multă agitație: business, proiecte, responsabilități, decizii, stres, oameni, probleme care apar permanent și foarte multă energie venită din exterior. Iar ea a știut întotdeauna să fie echilibrul de care aveam nevoie. Cred că pentru un bărbat care trăiește într-un ritm foarte intens și care construiește permanent lucruri este extrem de important cine îi este alături în momentele în care nu mai există business, camere sau aparențe.

Ai nevoie de o femeie care să știe când să te liniștească, când să te susțină, când să-ți dea putere și, uneori, pur și simplu să te facă să uiți pentru câteva ore de tot ce se întâmplă în jur. Teodora a fost pentru mine exact persoana asta. A știut să-mi transforme haosul în liniște, stresul în echilibru și momentele grele în momente în care am simțit că nu sunt singur.

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Iar pentru mine lucrurile astea cântăresc enorm. Dincolo de faptul că, în ochii mei, este cea mai frumoasă femeie pe care am văzut-o vreodată, ceea ce m-a făcut să știu că ea este femeia pe care vreau să o am alături toată viața este felul în care mă face să mă simt atunci când suntem doar noi doi”, a completat Caius Covrig, mai arată sursa citată.

În plus, fostul sportiv a menționat că se simte pregătit pentru următoarea etapă. Căsătoria nu este singura pe care o ia în calcul, ci și venirea pe lume a copiilor. Mai mult, fostul baschetbalist a subliniat că se gândește la deschiderea unei afaceri care să se adreseze celor mici. E topit după copii, dovadă că acum, la hotel oferă sejururi, ursuleți și cadouri acestora.

”Îmi doresc copii și îmi doresc foarte mult să-mi construiesc propria familie”

„Îmi face mie plăcere să-i văd fericiți. Îmi plac enorm pentru că mi se par niște suflete pure. Nu au răutățile, calculele sau energia negativă pe care o întâlnim noi, adulții, zi de zi. Au o sinceritate și o bucurie foarte curate. Așa că da, îmi doresc copii și îmi doresc foarte mult să-mi construiesc propria familie.

Nu am vrut o cerere în căsătorie doar ca să fie spectaculoasă și să arate bine pe social media. Am vrut ca atunci când, peste 20 sau 30 de ani, ne vom uita la imaginile acestea, să ne amintim exact ce am simțit în ziua aceea”, a mai adăugat Caius Covrig.