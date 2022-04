Călăii lui Bayern Munchen sunt low-cost! Danjuma şi Chukwueze, printre cele mai mici salarii la Villarreal

Seară magică pentru Villarreal, care s-a calificat pentru a doua oară în istorie în semifinalele Ligii Campionilor, după 1-0 şi 1-1 cu Bayern Munchen. Arnaut Danjuma şi Samuel Chukwueze sunt jucătorii care au dat lovitura în dubla din chiar dacă se numără printre fotbaliştii cu cele mai mici salarii.

Arnaut Danjuma a fost eroul lui Villarreal în manşa tur, când a înscris singurul gol al meciului şi a deschis drumul ibericilor spre calificarea în semifinalele Ligii Campionilor. Venit pe “Estadio de la Ceramica” la începutul sezonului, de la Bournemouth, mijlocaşul ofensiv de 25 de ani are un salariu modest: 1.508.000 de euro pe an.

În minutul 88 al returului, când Bayern Munchen conducea cu 1-0 şi părea că meciul va intra în prelungiri, Samuel Chukwueze a dat lovitura pe contraatac şi a adus calificarea lui Villarreal în semifinale. Fotbalistul de 22 de ani are ştate vechi la “Submarinul Galben”, unde joacă din 2018, după ce cu un an înainte venise, din Nigeria, la academia clubului. Chiar dacă are patru de ani de experienţă, mijlocaşul câştigă 1.327.000 de euro pe an.

Golurile marcate de Arnaut Danjuma şi Samuel Chukwueze nu au adus doar calificarea în semifinalele Ligii Campionilor, ci şi un bonus impresionant pentru bugetul clubului. Este vorba de 12.500.000 de euro, premiul oferit de UEFA echipelor care ating această fază a competiţiei.

Manuel Neuer, victima lui Danjuma şi a lui Chukwueze, are salariu stelar la Bayern Munchen

Manuel Neuer a fost învins de două ori în dubla Villarreal – Bayern Munchen, iar salariile adunate ale celor doi mijlocaşi înseamnă salariul portarului pentru două luni din contractul cu formaţia bavareză.

În topul salariilor de la Bayern Munchen, Manuel Neuer este pe locul 2, cu 17.854.720 de euro pe an, iar în două luni primeşte 2.975.786 de euro, cu puţin sub salariile anuale adunate ale lui Arnaut Danjuma şi Samuel Chukwueze.

Un fundaş central e cel mai bine plătit jucător de la Villarreal

Pau Torres câştigă anual 3.800.000 de euro la Villarreal, ceea ce-l face să fie cel mai bine plătit jucător al echipei care a eliminat-o pe Bayern Munchen, la egalitate cu Dani Parejo. Fundaşul central de 25 de ani s-a făcut remarcat în ultimii ani, iar marile cluburi îl au deja pe listă, însă preţul acestuia va creşte după prestaţiile din actualul sezon al Ligii Campionilor.

De cealaltă parte, la Bayern Munchen, Robert Lewandowski este în topul salariilor, cu 19.845.000 de euro pe an, iar atacantul polonez ar putea să se întâlnească din vară cu Villarreal, în La Liga, după ce presa spaniolă a anunţat că Barcelona .

În semifinalele Ligii Campionilor, Villarreal se va duela, cel mai probabil, cu Liverpool. “Cormoranii” au câştigat manşa tur cu Benfica, scor 3-1, iar miercuri, de la ora 22:00, este programat returul pe “Anfield”.