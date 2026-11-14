„Călăii” României din Polonia, povești cutremurătoare! Unul a construit două case de copii, iar celălalt a fost amenințat cu un cuțit în fața soției și copilului

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România va da piept cu Polonia, sâmbătă, 14 noiembrie, pe Arena Națională, în etapa cu numărul 5 din faza grupei Ligii Națiunilor. Duelul este decisiv pentru salvarea ”tricolorilor” de la retrogradarea în al treilea eșalon valoric al competiției. Înaintea duelului, mai multe povești cutremurătoare au ieșit la iveală din tabăra ”vulturilor albi”.

Marcatorul din meciul contra României a fost amenințat cu un cuțit

În luna mai a acestui an, Jan Bednarek, fotbalistul lui FC Porto a fost implicat într-un moment terifiant. La câteva zile distanță după ce a marcat golul care a adus un nou titlu de campioană pe Estadio do Dragao, polonezul a ieșit alături de familie în oraș. La întoarcerea acasă, Bednarek a fost șocat să găsească în domiciliu un hoț care încerca să îi fure bunurile.

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Conform , fundașul ”vulturilor albi” ar fi încercat să opună rezistență în fața jafului, însă . Hoțul a reușit să scape din casa stoperului și a plecat cu bunuri în valoare de aproximativ 150 de mii de euro. În seara incidentului, mai mulți membrii ai lui FC Porto ar fi mers la domiciliul lui Jan Bednarek.

Cazul a fost preluat de Poliția Judiciară din Portugalia, care a analizat probele video de la domiciliul fotbalistului polonez. Autoritățile au fost înștiințate de obiectele furate, printre care și două ceasuri Rolex care îi aparțineau lui Jan Bednarek. De asemenea, nicio persoană nu a fost rănită în timpul atacului. Până în prezent, nu a fost anunțată arestarea autorului faptei.

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Piotr Zielinski a construit două centre de plasament în Polonia

Un caz cu un deznodământ mai fericit este cel al . Fotbalistul polonez a lansat o organizație non-profit proprie, intitulată ”Peter Pan”. Zielenski se ocupă cu oferirea ajutorului copiilor defavorizați din orașul Ząbkowice. Acțiunile organizate de ”Peter Pan” vizează copiii care provin din familii în care sunt raportate probleme cu alcoolul sau abuzul de substanțe.

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Mai mult, polonezul și-a arătat generozitatea construind, din bani proprii, două centre de plasament în orașul menționat. Conform , Piotr Zielinski îi vizitează cât de des posibil pe copiii aflați în custodia ”Peter Pan”. Fotbalistul din Serie A discută cu cei mici sau chiar joacă fotbal cu ei.

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Bunătatea lui Piotr Zielinski față de copiii aflați în medii defavorizate a plecat din propria sa familie. Din 2002, părinții fotbalistului au adoptat mai mulți copii din centrele de plasament. Mai mult, mama și tatăl lui Piotr Zielinski se ocupă de administrarea organizației ”Peter Pan” când fotbalistul se află în Italia sau la acțiunile echipei naționale.