Călători blocați în autobuz de un șofer care a plecat să-și cumpere mâncare: ”Bătaie de joc!”

Fără să fie observe că oamenii au rămas închiși în autobuz, șoferul a oprit mijlocul de transport în comun și s-a dus liniștit să-și cumpere de mâncare.

Mai mulți călători au rămas blocați într-un autobuz

Potrivit incidentul a fost înregistrat la Suceava la orele prânzului. Autobuzul ar rămas blocat mai bine de zece minute, timp în care oamenii au început să sune după ajutor. Au fost ”salvați” chiar de cel care-i blocase, după ce și-a cumpărat de mâncare, conform Monitorul de Suceava.

ADVERTISEMENT

“Ne-a lăsat aproximativ 10 minute în autobuz. Am ajuns în stație la 15.33 și la 15.42 a revenit și a deschis ușile. Nu am pățit așa ceva niciodată… Am bătut în geam, să ne audă cineva, să îl anunțe că suntem acolo, dar nimic.

Am sunat pe numerele de telefon de la TPL, nu a răspuns nimeni. Mai era o femeie care se grăbea să ia copilul de la grădiniță… Asta e bătaie de joc. Așa cum bătaie de joc este și cum au schimbat traseele microbuzelor, de ajung doar până la Orizont”, a povestit Andrei, tânărul care a filmat incidentul.

ADVERTISEMENT

Ce sancțiuni riscă, însă, șoferul care ”a luat prizonieri” fără voia sa mai mulți călători? În teorie, chiar și tăierea salariului sau neprelungirea contractului de muncă.

Cu toate acestea, societatea de transport public susține că cei doi au așteptat doar două minute în autobuz, mai ales că autobuzul se afla la capăt de linie.

ADVERTISEMENT

Șoferul spune că nu i-a observat pe cei doi oameni care se aflau în autobuz, acesta fiind motivul pentru care i-a blocat în mijlocul de transport în comun.

În urmă cu jumătate de an, Societatea de Transport Bucureşti (STB) cerceta disciplinar doi șoferi de autobuz care ar fi avut ”un comportament nepotrivit față de o tânără în scaun cu rotile”. Tânăra le-a povestit polițiștilor că un șofer STB nu i-a permis accesul în autobuz, iar un altul le-a adresat cuvinte jignitoare ei și mamei sale.

ADVERTISEMENT

Motivul? Cele două femei ”ar fi îndrăznit” să îi ceară șoferului să coboare rampa de acces, pentru ca fata să poată urca în mijlocul de transport în comun.

ADVERTISEMENT

, anunțând că regretă evenimentele din acele zile.

“Regretăm evenimentele petrecute în cursul zilei de 18 iulie 2022, pe traseul liniei 104, în staţia Piaţa Naţiunile Unite, unde doi şoferi STB S.A. au avut un comportament nepotrivit faţă de o tânără în scaun cu rotile. Aceste incidente pun într-o lumină nefavorabilă imaginea companiei şi vă asigurăm că scopul nostru nu este acela de a produce disconfort celor care utilizează mijloacele de transport în comun.

Dimpotrivă, prin acţiunile pe care le desfăşurăm în ultima vreme dorim să transmitem tuturor beneficiarilor acestui serviciu public mesajul că interesul nostru major este acela de a oferi condiţii de transport civilizate, la standarde de calitate, demne de o capitală europeană”, au transmis reprezentanții STB.