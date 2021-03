Călătoria cu metroul s-ar putea scumpi! Ministrul Transporturilor: ”De 5-6 ani nu a mai crescut tariful”

Cătălin Drulă, Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, a declarat că s-ar putea scumpi călătoria cu metroul în acest an. Motivul invocat este faptul că tariful nu a mai fost schimbat de 5 ani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Decizia anunțată de Cătălin Drulă ar avea ca scop diminuarea pierderilor Metrorex, „o companie care ajuns să ceară subvenții de la stat de 1,1 miliarde lei, subvenții care erau acum cinci ani de 300 milioane lei.”

„Este o opţiune (scumpirea cartelei de metrou anul acesta, n.r.), nu am avut această discuţie, aştept să se instaleze noua conducere, dar de 5-6 ani nu a mai crescut tariful”, a afirmat Cătălin Drulă, joi seara, la Digi 24.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ministrul Transporturilor anunță că s-ar putea scumpi călătoria cu metroul. Ar acoperi din pierderile Metrorex

„Pe partea de venituri se poate umbla (…), dar trebuie să avem un pic grijă, pentru că suntem şi într-o perioadă de pandemie în care oamenii oricum au oarecare teamă de transportul în comun, dar există o flexibilitate.

În momentul în care de 5 ani tariful nu a mai fost majorat, numai dacă ne uităm la inflaţia din ultimii 5 ani, ar trebui măcar o ajustare în zona asta. Ar putea să ajute compania, nu va umple în întregime gaura, dar ar putea ajuta”, a mai spus ministrul Drulă,

ADVERTISEMENT

Ministrul Transporturilor consideră că o majorare de 20% a tarifului ar aduce venituri suplimentare de 50 de milioane de lei pe an.

„La o estimare, cifrele sunt aproximative, la o creştere de 20% pe zona tarifară, în medie, că nu trebuie să crească la fel titlul de două călătorii cu abonamentul, se pot aduce cred că 50 de milioane în plus pe an, ceea ce ajută, evident. (…) Nu există varianta închiderii M5.(…). Astea sunt nişte bombiţe aruncate. (…) În momentul de faţă, linia M5, cea aflată în operare, are costuri de 175 de milioane de lei pe an şi aduce în venituri, estimat, 25 de milioane. Restul, cei 150 de milioane diferenţă, vin din banii noştri de la bugetul naţional, banii aceia cu care ar trebui să facem şi autostrăzi, şi căi ferate, să construim şi în Moldova şi în multe locuri”, a precizat Drulă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De ce a fost demis Consiliul de Administrație Metrorex

„Ca urmare a așa-zisei negocieri a contractului colectiv de muncă din septembrie anul trecut, în condiții de pandemie, de pierderi de venituri, de dezechilibru finaciar, s-au crescut salariile cu 18%. Diferența cheltuielilor cu personalul 2020-2021 este de 210 milioane de lei, numai creșterea. Este o companie care ajuns să ceară subvenții de la stat de 1,1 miliarde lei, subvenții care erau acum cinci ani de 300 milioane lei.

Consiliul de Administrația trebuia să negocieze, Consiliu de Administrație pe care l-am demis astăzi, a delegat mai departe unei comisii de negociere formată din 15 oameni, din care 10 sunt membri ai sindicatului, a cam negociat sindicatul cu sine”, a spus ministrul Cătălin Drulă.

ADVERTISEMENT