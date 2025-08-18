News

Călătoria în străinătate cu copiii minori va fi simplificată. Ce trebuie să știe însoţitorii acestora

Noi reguli în ceea ce privește călătoria cu copiii minori în străinătate. Ce pași trebuie să respecte însoțitorii acestora.
Claudia Şoiogea
18.08.2025 | 14:00
Calatoria in strainatate cu copiii minori va fi simplificata Ce trebuie sa stie insotitorii acestora
Reguli noi în ceea ce privește călătoria în străinătate cu un minor. Sursa foto: Freepik

Se schimbă regulile în ceea ce privește călătoria cu minori. De acum încolo, însoțitorilor le va fi mult mai ușor să plece în vacanță alături de cei mici. Totuși, Poliția de Frontieră va verifica un detaliu important.

ADVERTISEMENT

Se schimbă modalitatea de călătorie cu copiii minori în străinătate

Noi reguli în ceea ce privește călătoria cu minorii în străinătate. De acum încolo, însoțitorii acestora nu vor mai avea de-a face cu birocrația complicată. În locul clasicului cazier judiciar în format fizic, însoțitorii minorului vor fi verificați în baza de date de către Poliția de Frontieră.

Până acum, cei care voiau să plece din țară cu minorii trebuiau să prezinte Poliției de Frontieră cazierul judiciar în format fizic. De acum încolo, bunicii, prietenii sau alte rude nu mai sunt obligați să prezinte actul în format fizic.

ADVERTISEMENT

Odată eliminată această cerință, însoțitorii minorului vor fi verificați într-o bază de date. Poliția de Frontieră se va asigura că persoanele care însoțesc minorul nu au infracțiuni care să le interzică părăsirea țării.

Pe lista infracțiunilor vizate sunt omorul, traficul de persoane sau traficul de droguri. În cazul în care însoțitorul minorului a fost reabilitat pentru una dintre aceste infracțiuni, procesul de verificare nu se mai aplică.

ADVERTISEMENT
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la...
Digi24.ro
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana Țoiu: „Nu creşte presiunea asupra bugetului”

Ce documente trebuie prezentate la cererea Poliției de Frontieră

Chiar dacă se va renunța la prezentarea fizică a cazierului judiciar, asta nu înseamnă că se exclud restul documentelor. În continuare, este obligatorie prezentarea la ieșirea din țară a celorlalte documente, precum declarațiile notariale.

ADVERTISEMENT
La doar 24 de ani, fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre...
Digisport.ro
La doar 24 de ani, fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România

Eliminarea prezentării fizice a cazierului judiciar este un pas important spre digitalizare. Odată cu implementarea lui, birocrația clasică va fi redusă semnificativ.

ADVERTISEMENT

Poliția de Frontieră oferă mai multe detalii în ceea ce privește călătoria cu un copil în străinătate. Însoțitorii minorului trebuie să știe că certificatul de naștere nu reprezintă un document de călătorie. De asemenea, în cazul în care minorul călătorește alături doar de un părinte, i se permite ieșirea din țară doar dacă celălalt părinte și-a exprimat acordul în scris.

Cum arată bucătăriile insalubre unde se prăjesc gogoșile care se vând pe plajă,...
Fanatik
Cum arată bucătăriile insalubre unde se prăjesc gogoșile care se vând pe plajă, la Eforie? ”Cum să-i cumperi copilului așa ceva?”
Gigi Becali a răbufnit în direct: „Cum să pui tu cătușe pe copilul...
Fanatik
Gigi Becali a răbufnit în direct: „Cum să pui tu cătușe pe copilul meu? Bă, javră ordinară! Asta e libertatea presei?”
OPC și Poliția Locală au descins peste comercianții ambulanți de pe litoral. Câte...
Fanatik
OPC și Poliția Locală au descins peste comercianții ambulanți de pe litoral. Câte sancțiuni au aplicat? Update
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Claudia Şoiogea
Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
Parteneri
Pentru prima dată, Emil Grădinescu a vorbit deschis despre eticheta 'sclavul lui Gigi...
iamsport.ro
Pentru prima dată, Emil Grădinescu a vorbit deschis despre eticheta 'sclavul lui Gigi Becali'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!