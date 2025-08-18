Călătoria în străinătate cu copiii minori va fi simplificată. Ce trebuie să știe însoţitorii acestora

Se schimbă regulile în ceea ce privește călătoria cu minori. De acum încolo, însoțitorilor le va fi mult mai ușor să plece în vacanță alături de cei mici. Totuși, Poliția de Frontieră va verifica un detaliu important.

ADVERTISEMENT

Se schimbă modalitatea de călătorie cu copiii minori în străinătate

Noi reguli în ceea ce privește . De acum încolo, însoțitorii acestora nu vor mai avea de-a face cu birocrația complicată. În locul clasicului cazier judiciar în format fizic, însoțitorii minorului vor fi verificați în baza de date de către Poliția de Frontieră.

Până acum, cei care voiau să plece din țară cu minorii trebuiau să prezinte Poliției de Frontieră cazierul judiciar în format fizic. De acum încolo, bunicii, prietenii sau alte rude nu mai sunt obligați să prezinte actul în format fizic.

ADVERTISEMENT

Odată eliminată această cerință, . Poliția de Frontieră se va asigura că persoanele care însoțesc minorul nu au infracțiuni care să le interzică părăsirea țării.

Pe lista infracțiunilor vizate sunt omorul, traficul de persoane sau traficul de droguri. În cazul în care însoțitorul minorului a fost reabilitat pentru una dintre aceste infracțiuni, procesul de verificare nu se mai aplică.

ADVERTISEMENT

Ce documente trebuie prezentate la cererea Poliției de Frontieră

Chiar dacă se va renunța la prezentarea fizică a cazierului judiciar, asta nu înseamnă că se exclud restul documentelor. În continuare, este obligatorie prezentarea la ieșirea din țară a celorlalte documente, precum declarațiile notariale.

ADVERTISEMENT

Eliminarea prezentării fizice a cazierului judiciar este un pas important spre digitalizare. Odată cu implementarea lui, birocrația clasică va fi redusă semnificativ.

ADVERTISEMENT

oferă mai multe detalii în ceea ce privește călătoria cu un copil în străinătate. Însoțitorii minorului trebuie să știe că certificatul de naștere nu reprezintă un document de călătorie. De asemenea, în cazul în care minorul călătorește alături doar de un părinte, i se permite ieșirea din țară doar dacă celălalt părinte și-a exprimat acordul în scris.