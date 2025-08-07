Sport

Călăul FCSB-ului o avertizează pe campioana României înaintea meciului din Europa League: „E un loc nebun!”. Video

Fotbalistul care a îngenuncheat recent FCSB, avertisment pentru campioana României! Ce a spus despre posibila dublă cu Aberdeen din Europa League
Gabriel-Alexandru Ioniță
07.08.2025 | 20:30
Calaul FCSBului o avertizeaza pe campioana Romaniei inaintea meciului din Europa League E un loc nebun Video
Jucătorii de la FCSB în timpul unui antrenament. Foto: Sport Pictures

Danny Armstrong a marcat trei goluri în poarta celor de la FCSB, două din penalty, iar acum a vorbit despre posibilitatea ca echipa roș-albastră să se dueleze cu Aberdeen în play-off-ul din Europa League.

Danny Armstrong, avertisment pentru FCSB după ce a marcat trei goluri în poarta echipei roș-albastre

Se va ajunge în acest scenariu în cazul în care campioana României va trece de kosovarii de la Drita în dubla din turul trei preliminar. Bineînțeles că scoțianul de la Dinamo, fost la Kilmarnock, Raith Rovers, Ross County, Dunfermline și Hamilton Academical, este un foarte bun cunoscător al fotbalului din această țară și, în mod evident, s-a și duelat de multe ori cu Aberdeen de-a lungul carierei sale de până acum.

Astfel, el a transmis că este foarte dificil de jucat pe terenul acestei echipe, pentru că suporterii ei creează în general o atmosferă foarte încinsă la meciuri, cu atât mai mult cu cât acum ar urma să fie vorba despre o partidă la nivel continental.

„După meciul cu FCSB a început să mă recunoască mai multă lume. Câțiva oameni mi-au cerut poze. Ești încântat când se întâmplă asta.

Suntem la fel de concentrați pentru fiecare meci. Ne-am antrenat la fel de tare ca pentru meciul trecut. Sunt tot trei puncte. Trebuie să câștigăm. Asta este cel mai important.

Ce a spus scoțianul despre posibilul duel al campioanei României cu Aberdeen din play-off-ul Europa League

Trebuie să țin nivelul sus și să marchez cât mai multe goluri. Acesta este obiectivul meu. Să țin pe toată lumea fericită: fanii, echipa, antrenorii.

Știi dinainte să semnezi ce înseamnă un club. Aveam mii de mesaje pozitive de la fani înainte să semnez și acestea s-au menținut și la meci. Au fost pozitivi. După derby vezi cât înseamnă pentru ei. Am fost fericiți pentru toată lumea. Trebuie să continuăm la fel.

Faptul că tricoul meu este donat este un gest incredibil. Vreau să mă implic. Sper ca toată lumea să poată contribui pentru această cauză. Sper că va merge pentru o sumă bună.

„E un loc nebun Aberdeen, au fani minunați, sunt un club mare”

Este dificil pentru echipele din cupele europene să joace două meciuri pe săptămână. Am experimentat. Le urez succes cu oricine ar juca, dar nu m-am interesat de ele. Mă concentrez pe Dinamo și muncă. Pot face ce vor.

Asta este o coincidență că vor juca cu Aberdeen dacă vor trece de Drita. E un loc nebun Aberdeen. Au fani minunați. Sunt un club mare. Dar, din nou, nu mă interesează, pot face orice.

Este foarte cald în București. Orașul este frumos. Familia mea, iubita mea și fiica mea, s-au mutat aici. Asta mă face fericit. Nu știu dacă am încercat un local de mâncare. Voi încerca curând”, a spus Danny Armstrong la conferința de presă premergătoare meciului Metaloglobus – Dinamo, citat de gsp.ro.

Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
