„Călăul“ lui Dinamo a revenit în Bănie și va îmbrăca din nou tricoul Universității Craiova

Drumul lui Marian Danciu se leagă din nou de Universitatea Craiova. Fostul mijlocaș al Științei și „călăul“ lui Dinamo din anul 2023 a fost liber de contract după experiența de la UTA și a ales să revină la echipa a doua a oltenilor, cu gândul la promovarea în liga secundă.
Marian Danciu este noul jucător al Universității Craiova II și revine în Bănie cu obiectivul clar de a contribui la promovarea echipei în eșalonul secund. Mijlocașul în vârstă de 23 de ani, cel care a învins-o de unul singur pe Dinamo în 2023, în victoria Craiovei cu 1-0, s-a alăturat proiectului coordonat de Ștefan Florescu din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de UTA.
Originar din Târgu Cărbunești, Danciu nu este un nume nou pentru suflarea alb-albastră. Acesta a fost legitimat la Universitatea Craiova în perioada 2017–2025, parcurgând toate etapele de formare în cadrul clubului. A evoluat atât la nivel de juniori U19, cât și pentru echipa secundă, înainte de a face pasul la prima echipă.
Debutul în Superligă a venit în 2022, într-un meci contra Farului, câștigat clar de Știința cu scorul de 4-1. În tricoul Universității Craiova, Marian Danciu a adunat 41 de apariții în campionat, 3 meciuri în Cupa României și a reușit să marcheze două goluri.
Universitatea a dat, totuși și câteva rateuri pe piața transferurilor, unul dintre ele fiind Matteo Duțu, tânărul fundaș legitimat la AC Milan. Andrei Nicolescu a anunțat că Dinamo va finaliza transferul lui Matteo după ziua de joi, 15 ianuarie, deoarece acesta este în lot pentru partida pe care AC Milan o joacă împotriva lui Como în etapa intermediară din Serie A.
Nicolescu a dezvăluit că Dinamo îl va transfera definitiv pe Matteo Duțu, însă AC Milan păstrează o opțiune de a-l răscumpăra pe fotbalistul cu dublă cetățenie, română și italiană.
„Nu este încă pentru că el o să fie în lot pentru meciul de mâine, deoarece joacă Milan etapă intermediară. Teoretic, după ziua de mâine (n.r. joi), o să o închidem. Nu mai vreau să vorbesc, am tot vorbit, până nu semnăm, nu avem hârtia semnată, nu…
E vorba de un transfer definitiv cu o opțiune de ‘buy-back’ pentru AC Milan în funcție de evoluția jucătorului. Poate avea loc până în vara asta pentru o anumită sumă sau până în vara viitoare pentru cu totul și cu totul altă sumă”, a declarat Andrei Nicolescu, la TV Prima Sport.
Universitatea Craiova a fost interesată și de transferul brazilianului Luquinhas, însă extrema stângă în vârstă de 29 de ani nu va ajunge în Bănie. Informația a fost dezvăluită de curând de jurnalistul Gustavo Guimaraes, care a anunțat pe Twitter că oltenii s-au aflat printre cluburile care au pus ochii pe jucătorul aflat sub contract cu Santa Clara.
Totuși, Luquinhas a avut pe masă mai multe oferte, una dintre ele venind din Polonia, de la Radomiak. În cele din urmă, brazilianul a ales să-și continue cariera în Ekstraklasa, iar mutarea a fost oficializată.
Radomiak l-a prezentat oficial pe Luquinhas, anunțând că acesta a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2027. Pe pagina oficială a clubului polonez a fost publicată o fotografie cu jucătorul ținând tricoul noii sale echipe, însoțită de mesajul: „Luquinhas este noul jucător al lui Radomiak. Brazilianul de 29 de ani a semnat cu clubul nostru un contract valabil până în data de 30 iunie 2027. Luqui, suntem bucuroși să te avem!”.